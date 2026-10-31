هل يضر شرب الماء أثناء الطعام بعملية الهضم؟

خبرني - تؤكد الدكتورة فيكتوريا بوغوسيان، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن شرب الماء أثناء تناول الطعام أمر طبيعي، ولا يؤثر سلبا على عملية الهضم.

وأوضحت الطبيبة أن الاعتقاد بأن شرب الماء أثناء تناول الطعام يؤدي إلى تخفيف العصارة المعدية والتأثير سلبا على الهضم اعتقاد خاطئ. فالماء لا يبقى في المعدة مثل الطعام، بل يغادرها بسرعة أكبر، ولا سيما عند شربه بصورة منفصلة عن الوجبات. كما تعتمد سرعة إفراغ المعدة على تركيبة محتوياتها وحجمها.

وأشارت إلى أن الماء قد يغير مستوى حموضة محتويات المعدة بصورة مؤقتة، لكن ذلك لا يؤثر على عملية الهضم.

وقالت: "تنظم المعدة إنتاج الحمض، كما أن عمليات الهضم مصممة لتغيير تركيبة محتوياتها. ويساعد الماء أيضا على ترطيب الطعام وتسهيل بلعه، ولذلك فإن شربه أثناء تناول الطعام أمر طبيعي تماما".

وأضافت أن المشروبات الأخرى، مثل العصائر والمشروبات الغازية، لا تؤثر بحد ذاتها على امتصاص الطعام.

وقالت: "تزيد المشروبات المحلاة من كمية السعرات الحرارية المستهلكة، وقد تؤدي المشروبات الغازية إلى تفاقم أعراض الانتفاخ والتجشؤ والارتجاع لدى بعض الأشخاص. وبوجه عام، يمكن للشخص تناول السوائل أثناء الوجبات، لكن ينبغي اختيار المشروبات وفقا لتفضيلاته، دون التردد في شرب الماء متى شاء".

وحذرت الطبيبة من أن الشاي والقهوة والحليب قد تقلل من امتصاص الحديد الموجود في الطعام، كما قد تؤثر على امتصاص بعض الأدوية، لذلك يفضل تناول الأدوية مع الماء العادي، ما لم ينصح الطبيب بخلاف ذلك.