نقل محمد منير إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

خبرني - نُقل الفنان محمد منير إلى أحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية استدعت إجراء فحوصات طبية، وسط تأكيدات باستقرار حالته.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الفنان محمد منير جرى نقله إلى أحد المستشفيات، عقب تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، استدعت الاطمئنان على حالته وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأوضحت أن الحالة الصحية للكينج مستقرة، وأنه يتمتع بوعيه الكامل، ويتلقى الرعاية الطبية داخل غرفة عادية بالمستشفى، وليس في وحدة الرعاية المركزة، مشيرة إلى أن الفريق الطبي يتابع حالته.

وأضافت أن غرفة الفنان شهدت زيارة عدد من أصدقائه ومحبيه، إلى جانب شخصيات من الوسطين الفني والإعلامي، للاطمئنان عليه وتقديم الدعم له خلال فترة تلقي العلاج.

وكان محمد منير قد حرص في وقت سابق على طمأنة جمهوره بشأن وضعه الصحي، بعد حالة القلق التي أثارتها أنباء تعرضه لوعكة صحية، مؤكدًا تحسن حالته وعودته إلى وضع جيد.

وعلى الصعيد الفني، يستعد محمد منير لطرح مجموعة من أغانيه الجديدة بالتعاون مع شركة «روتانا»، خلال الفترة المقبلة، على أن تُطرح الأعمال تباعًا عبر المنصات الموسيقية التابعة للشركة.