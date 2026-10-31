ترمب يستنفر لإنقاذ الجمهوريين.. تحرك قضائي يسبق معركة الكونغرس

خبرني - صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة جهوده لإنقاذ أغلبية الجمهوريين في الكونغرس قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء.

وأعاد ترمب تجمعات انتخابية كانت قد ألغيت في اللحظات الأخيرة بينما كثف التدخل القانوني الذي قد يمهد الطريق للطعن في النتائج أمام القضاء.

وأظهر مختبر الانتخابات التابع لجامعة فلوريدا أن انتخابات الثالث من تسرين الثاني/نوفمبر المقبل شهدت بالفعل الإدلاء بما يصل إلى 48 مليون صوت مبكر، وهو عدد يفوق ما سجلته أي انتخابات تجديد نصفي أخرى في تاريخ الولايات المتحدة، حتى إن بابا الفاتيكان ليو، المولود في الولايات المتحدة، أدلى بصوته عبر البريد.

وتوقع محللون مستقلون أن يخسر الجمهوريون، أغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب بينما ستكون المنافسة على السيطرة على مجلس الشيوخ شرسة.

ومضت إدارة ترامب قدما في تحركات قانونية في ألاسكا، التي تشهد منافسة على مقعد في مجلس الشيوخ قد تلعب دورا محوريا في تحديد الأغلبية، وفي كاليفورنيا، التي تستغرق تاريخيا وقتا أطول من معظم الولايات الأخرى في إحصاء الأصوات.

ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية معدلة في ألاسكا الخميس تسعى من خلالها إلى منع المصادقة على النتائج في حال خسارة الجمهوريين بفارق ضئيل، مستشهدة بتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يفيد بأن نشطاء ديمقراطيين دفعوا بمرشح يحمل الاسم نفسه للمرشح الجمهوري الحالي، بهدف تشتيت الأصوات .

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إن المكتب من المتوقع أن يعقد مؤتمرا صحفيا السبت في مكتب وزير العدل الأمريكي في أنكوريج.

وإذا فاز الديمقراطيون بإحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما، فإنهم يعتزمون فتح تحقيقات مع إدارة ترامب وزيادة الضغوط على الرئيس لإنهاء الحرب على إيران، وفق "رويترز".

ضغوط وزارة العدل

وفي كاليفورنيا، تصعد وزارة العدل حملة ضغط تشنها على مسؤولي الانتخابات بالولاية، حيث تصدر أوامر استدعاء ضمن تحقيق جنائي بخصوص مزاعم تتعلق بتصويت أشخاص غير مواطنين، وفق نسخ من الوثائق اطلعت عليها "رويترز".

ورفضت محكمة استئناف أمريكية الجمعة طلب الوزارة منع كاليفورنيا مؤقتا من إحصاء أي بطاقات اقتراع بريدية لأكثر من 20 ألف ناخب مسجل، تزعم إدارة ترامب أنهم على الأرجح غير مواطنين، وذلك للمرة الثانية التي ترفض فيها المحكمة الطلب هذا الأسبوع.

وكان قاض في محكمة أدنى درجة رفض بالفعل طلب الإدارة إذ خلص إلى أنه قد يحرم آلاف الناخبين القانونيين من حقهم في التصويت. وقال مسؤولون في كاليفورنيا إن مزاعم وزارة العدل استندت إلى بيانات مشكوك فيها.

وتكشف نظرة على هذه الخطوات مجتمعة تدخلا اتحاديا استثنائيا في الانتخابات التي تُدار على مستوى الولايات، وتخضع، بموجب الدستور الأمريكي، لإدارة محلية. وقال مسؤولو انتخابات في أنحاء الولايات المتحدة لرويترز إنهم يستعدون لمزيد من الطعون القانونية من واشنطن.

وسعى ترامب منذ فترة طويلة إلى زرع الشكوك في نتائج الانتخابات.

وسيشارك ترامب في تجمع انتخابي بفلوريدا في أحدث سلسلة من التجمعات التي يتصدرها في ولايات فاز فيها بسهولة عام 2024 لكن الديمقراطيين باتوا قادرين على المنافسة فيها الآن.

وقال البيت الأبيض الجمعة إن الرئيس سيعقد تجمعات انتخابية مطلع الأسبوع في كانساس وأيوا بعد أقل من 24 ساعة من إلغائها.

نزاع ألاسكا

وفي دعوى قضائية معدلة رفعتها وزارة العدل في ألاسكا أمس الخميس، ذكرت الوزارة أن أعضاء في حملة المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا نظموا "حملة زائفة بهدف تضليل الناخبين في ألاسكا".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء أن النشطاء بحملة المرشحة الديمقراطية أقنعوا مدرسا متقاعدا يعيش في قرية صيد نائية يدعى "دانيال ج. سوليفان جونيور" بالترشح في الانتخابات إلى جانب المرشح الجمهوري الحالي "دان س. سوليفان".

وطلبت حملة بيلتولا من القاضي رفض الدعوى القضائية المحدثة التي رفعتها وزارة العدل، قائلة إنها لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وكانت الحملة أعلنت سابقا بأنها "لا صلة لها بأي من حملتي المرشحين اللذين يحملان اسم سوليفان".

وكان دانيال ج. سوليفان، المدرج في بطاقة الاقتراع بصفته غير منتسب لأي حزب، نفى من قبل أن يكون هدفه إثارة البلبلة أو تحويل الأصوات عن دان س. سوليفان مرشح الحزب الجمهوري.