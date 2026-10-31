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الأرصاد الجوية: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى الاثنين

  • 31 أكتوبر 2026
  • 08:08
الأرصاد الجوية ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى الاثنين

خبرني - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة السبت، مع بقاء الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يحتمل هطول زخات خفيفة من المطر خلال ساعات الليل في أقصى مناطق البادية الشمالية الشرقية، قد يصحبها الرعد أحيانا.

ويكون الطقس الأحد لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية.

ويطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة الاثنين، لتصبح أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الطقس لطيفا في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

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