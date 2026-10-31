رفضا لإبادة غزة وتصدير السلاح.. إضرابات واسعة تشل موانئ أوروبية

خبرني - يشهد أكثر من 100 ميناء بحري في 17 دولة احتجاجات على شحن الأسلحة العسكرية لإسرائيل، بالتزامن مع إضرابات عمالية تطالب برفع الأجور وتحسين أوضاع عمال الموانئ.

فقد أغلق عمال موانئ ومتضامنون دوار جسر جنوى المؤدي إلى ميناء ليفورنو، في إقليم توسكانا غربي إيطاليا، صباح الجمعة، ضمن تحرك ضد الحرب والتسلح وارتفاع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع الإضراب العام الذي دعت إليه نقابة "اتحاد النقابات الأساسية".

وأظهرت المقاطع تجمع المحتجين عند الطريق فجرا، وظهور الأعلام الفلسطينية وإشعال شماريخ مضيئة.

وقال متحدث من مجموعة عمال موانئ ليفورنو المستقلة إن العمال يرفضون المساهمة في الحرب، مضيفا "لن نكون شركاء في جرائمكم"، فيما حملت إحدى الرسائل المصاحبة للقطات شعار "الأسلحة لن تمر من هنا".

وأكدت وسائل إعلام محلية، بدء التحركات منذ الصباح الباكر في مناطق جسر جنوى ومحطة "تي دي تي" وبوابة "زارا" بالميناء، بمشاركة عمال ونشطاء من "اتحاد النقابات الأساسية"، ومجموعة عمال الموانئ المستقلة. وأشارت المصادر إلى دعوة المشاركين للالتحاق بمسيرة في وسط المدينة.

وتضمنت مطالب الدعوة تخصيص مزيد من الأموال للتعليم والصحة، ووضع سقف للإيجارات، وخفض سعر لتر البنزين والديزل، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية.

كما دعا المتحدثون إلى التضامن مع سائقي الشاحنات والطلاب والعمال المتضررين من غلاء المعيشة، رافعين شعار "ليفورنو لا تنحني".

ويأتي التحرك ضمن اليوم الدولي لعمال الموانئ ضد نقل الأسلحة واستخدام المرافئ لأغراض عسكرية. وبحسب اتحاد النقابات الأساسية، شملت الانضمامات المعلنة للتحرك أكثر من 100 ميناء في 17 دولة، بالتزامن مع دعوتها إلى الإضراب العام في إيطاليا ضد الحرب وغلاء المعيشة.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن ممثلي النقابتين التقوا محافظ ليفورنو، بحضور قيادة الميناء وسلطته، وطالبوا بفتح حوار لإقرار وقف شامل لنقل المواد العسكرية عبر الميناء، بغض النظر عن وجهتها، سواء للقوات المسلحة الإيطالية أو لدول أخرى.

وتشهد نابولي أيضا، احتجاجات بمشاركة عمال وطلاب ضمن الإضراب العام الذي دعا إليه اتحاد النقابات الأساسية، ضد غلاء المعيشة وسياسات التسلح. وتشمل مطالب الاتحاد فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وأظهرت مقاطع فيديو تجمع متظاهرين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ووقف إمدادها بالسلاح، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

فرنسا.. رفض عسكرة الموانئ

وفي لو هافر شمال غربي فرنسا، لم تكن أي شاحنة أمام بوابتي الميناء صباح الجمعة، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وقال فرنسوا بريزو، الأمين العام لنقابة عمال موانئ لو هافر التابعة للكونفدرالية العامة للعمل، "لا تجري أي عمليات تحميل أو تفريغ".

وفي ميناء نانت سان نازير غربي البلاد، أفادت سلطات الميناء بأن "9 سفن كانت راسية وتعذر تحميلها أو تفريغها"، مشيرة إلى أن الإضراب أُعلن "قبل وقت طويل" وأن حركة الملاحة البحرية "نُظّمت على هذا الأساس".

وقال الأمين العام لنقابة عمال تحميل السفن وتفريغها طوني أوتبوا، للوكالة الفرنسية، إن الموانئ الفرنسية ستتوقف عن العمل بنسبة 95% الجمعة. وتقضي توجيهات النقابة بوقف جميع عمليات التحميل والتفريغ.

وتشمل الدعوة إلى الإضراب نحو 14 ألف عامل في الموانئ، نصفهم عمال تحميل وتفريغ، في دونكيرك وكاليه وبولوني سور مير ولو هافر وروان وباريس (هاروبا) وشيربور وسان مالو وروسكوف وبريست ولوريان وسان نازير، وكذلك لاروشيل وبوردو وبايون وبور فاندر وسيت وفوس سور مير، إلى جانب مرسيليا وتولون ونيس وباستيا وأجاكسيو ولاريونيون.

وتعارض نقابة عمال تحميل السفن وتفريغها تدابير واردة في مشروع موازنة الحكومة الفرنسية، معتبرة أنّها "تدمّر أنظمة التضامن لدينا". وأعلنت انضمامها إلى الدعوة لإضراب وطني في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقتها جميع الاتحادات النقابية الكبرى.

ويطالب العمال بـ"رفع الحدّ الأدنى للأجور" ويؤكدون أنهم يتحركون دفاعا عن الشباب ومستقبل التعليم العام والضمان الاجتماعي والمستشفيات والمتقاعدين.

اليونان.. أجور لائقة

وفي اليونان، توقّفت الجمعة الغالبية العظمى من الرحلات البحرية بين البرّ الرئيسي وجزر بحر إيجه، بسبب إضراب دعت إليه نقابتا البحارة "ستيفنسون" ومهندسي البحرية التجارية "بيمين"، وفق خفر السواحل.

وتندّد النقابتان بـ"التفاوت في ظروف العمل بين العاملين"، وتطالبان بـ"أجور لائقة" و"اتفاقات عمل جماعية". كما تعارضان نقل "عتاد حربي" عبر الموانئ، وتؤكدان رفض العمال "تعريض حياتهم للخطر بالمشاركة في مهمات في مناطق بحرية خطرة".

وأطلق المجلس الأوروبي لعمال الموانئ أول دعوة إلى إضراب الجمعة على المستوى الأوروبي، فيما دعت إليه دوليا اتحادات أخرى لعمال الموانئ، ولا سيما في تركيا والهند رفضا للحرب و"عسكرة الموانئ".

وتعارض النقابات الأوروبية خصوصا مشروع لائحة تنظيمية تهدف إلى تعزيز "التنقل العسكري"، من خلال تسهيل مرور المعدات الدفاعية عبر البنى التحتية المدنية للنقل.

بريطانيا.. وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

كما تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوقفة احتجاجية أمام ميناء تيلبوري في مقاطعة إسيكس جنوب شرق إنجلترا، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر المقطع تجمع ناشطين قرب الميناء، رافعين شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية ومنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتواطؤ في حرب الإبادة الجماعية ضد غزة.

وأفادت مصادر بريطانية بأن نقابيين وناشطين مناهضين للحرب دعوا إلى وقفة أمام المدخل الرئيسي للميناء، اليوم الجمعة، ضمن اليوم الدولي للتحرك لعمال الموانئ، للمطالبة بمنع استخدام الموانئ لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مناطق النزاع.

وفي أيرلندا الشمالية، نظم ناشطون احتجاجا قرب ميناء بلفاست، اليوم، للمطالبة بوقف شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على إنستغرام، إغلاق المحتجين الطريق المؤدية إلى الميناء، وهم يرفعون أعلام فلسطين ويهتفون بشعارات داعمة لها.