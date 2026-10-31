مظاهرات حاشدة تجتاح إيطاليا خلال إضراب عام

خبرني - خرج عشرات الآلاف من المحتجين -معظمهم من ⁠الطلبة والعمال- ⁠إلى الشوارع في أنحاء إيطاليا أمس الجمعة، وذلك للمطالبة برفع الأجور وتعزيز الخدمات العامة، والاحتجاج على ⁠ارتفاع تكاليف المعيشة ومعارضة زيادة الإنفاق العسكري.

ودعا اتحاد النقابات الأساسية إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة، ⁠مع تنظيم احتجاجات في أكثر من 40 مدينة، وقُدّر عدد المشاركين في الاحتجاجات بنحو 200 ألف.