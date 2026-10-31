تقارير : : مفاوضون إيرانيون يصلون إلى الدوحة السبت

خبرني - قال موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصدر دبلوماسي، إن مفاوضين إيرانيين سيصلون إلى العاصمة القطرية الدوحة السبت، لمواصلة المحادثات.

وأضاف المصدر أن المفاوضين القطريين يعودون إلى الدوحة من طهران، بعد يوم من المحادثات بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة.