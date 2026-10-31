تقارير : : مفاوضون إيرانيون يصلون إلى الدوحة السبت

خبرني - قال موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصدر دبلوماسي، إن مفاوضين إيرانيين سيصلون إلى العاصمة القطرية الدوحة السبت، لمواصلة المحادثات.
وأضاف المصدر أن المفاوضين القطريين يعودون إلى الدوحة من طهران، بعد يوم من المحادثات بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، أعرب الجيش الباكستاني، عن تفاؤل حذر إزاء جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، محذرا من وجود أطراف قوية تسعى إلى عرقلة هذه الجهود.
وقال الجيش الباكستاني إنه لا مانع من انضمام إيران إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مشيرا إلى أن القرار يعود إلى الأطراف المعنية.
وأضاف أن إرسال المزيد من القوات للدفاع عن السعودية يعتمد على تطورات الموقف والقرار السياسي.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، متحدثا قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، لكنه لم يوضح كيف سيحدث ذلك.
وأوضح ترامب في مقابلة مع محطة كيه.سي.إم.أو الإذاعية في كانساس سيتي "سيطوى هذا الملف قريبا. نحتاج إلى ضمان ألا يكون هناك سلاح نووي أبدا".
وأضاف أن الولايات المتحدة لن تضرب إيران قبل الانتخابات.