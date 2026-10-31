الكونغو الديمقراطية.. (بونديبوغيو) يحصد أرواح أكثر من 5000 شخص

خبرني - أظهرت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الجمعة، تسجيل ​أكثر من 5000 حالة وفاة ‌بفيروس إيبولا.

وأصاب الفيروس أكثر من 10 ​آلاف شخص منذ الإعلان عن تفشيه في مايو.

وتأتي البيانات الحكومية في الوقت الذي لم تجد فيه السلطات بعد وسيلة للسيطرة على الفيروس الأكثر ​تفشيا وفتكا في تاريخ الدولة الواقعة ​في وسط إفريقيا.

ولا توجد علاجات أو لقاحات ⁠معتمدة لمكافحة سلالة بونديبوغيو المسؤولة عن التفشي ​الحالي في الكونغو الديمقراطية.

وأسهم تأخر الكشف عن الإصابات فضلا عن النزاعات المجتمعية وتردي الخدمات ​الصحية في تسريع وتيرة انتشار الفيروس مقارنة بموجات التفشي السابقة.

وانتشر الفيروس في ثماني مقاطعات من أصل ‌26 ⁠في الكونغو، حيث سجلت حالات وفاة كثيرة خارج مراكز العلاج.

ويعتبر تفشي هذا العام ثاني أكبر موجة انتشار للفيروس على مستوى العالم، ولا يسبقه سوى ما حدث ​بين 2014 ⁠و2016 وأصاب أكثر من 28600 شخص وحصد حياة ما يزيد على ​11 ألفا في كل من غينيا وليبيريا ​وسيراليون.

وأصبحت ⁠نيجيريا الأسبوع الماضي رابع دولة إفريقية تبلغ عن إصابة بفيروس إيبولا، مما يعني توسع النطاق ⁠الجغرافي ​لتفشي الفيروس ليصل إلى غرب ​إفريقيا، كما أبلغت دولتان في شرق إفريقيا وهما كينيا وأوغندا، عن ​تسجيل حالات إصابة أيضا.

هذا، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في شهر مايو حالة طوارئ دولية إثر تفشي سلالة "بونديبوغيو" النادرة من فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا.

- ماهو "الإيبولا"؟

هو مرض معد جدا وغالبا ما يكون قاتلا، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

وتسببه فيروسات مختلفة ترتبط غالبا بخفافيش الفاكهة، وله 4 سلالات تصيب البشر هي "زائير"، "السودان"، "بونديبوغيو"، وتاي فورست".

وينتقل المرض من الحيوان للإنسان، ومن إنسان لآخر عبر سوائل جسم الشخص المصاب.

وتعد سلالة "بونديبوغيو" واحدة من الأنواع الأربعة الرئيسية المسببة لحمى إيبولا النزفية.

وبحسب "إندبندنت"، فإن هذا هو التفشي الثالث فقط في تاريخ هذه السلالة، إذ ظهرت للمرة الأولى في مقاطعة "بونديبوغيو" بأوغندا (2007-2008) وأصابت 149 مات منهم 37، ثم ظهرت للمرة الثانية في جمهورية الكونغو عام 2012 وأصابت 57 مات منهم 29.

وتشير التقديرات الطبية إلى أن معدل الوفيات بهذه السلالة يتراوح بين 30% إلى 40% من إجمالي المصابين، وهو أعلى من معدل وفيات كوفيد-19.

ومن بعض أعراضه حمى مفاجئة وصداع حاد، آلام في العضلات وضعف عام في الجسم، طفح جلدي، وإسهال، وقيء، ونزيف داخلي وخارجي.

وبما أنه لا توجد أي علاجات نوعية أو لقاحات لهذه السلالة المحددة، فإن السيطرة على المرض تعتمد كليا على عزل المصابين وتتبع المخالطين، وهو ما يبدو شبه مستحيل في بيئة المنطقة الحالية، بحسب الخبير.