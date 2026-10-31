تصويتات غريبة على الكرة الذهبية .. صحفيون يستبعدون كين ومبابي ويامال من قوائمهم

خبرني - رغم تتويج الإنجليزي هاري كين بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، فإن تفاصيل التصويت كشفت عن اختيارات مثيرة للجدل ومفاجآت عديدة، بعدما أظهرت أصوات الصحفيين الدوليين اختلافات واضحة في تقييم أبرز نجوم العالم، وصلت إلى استبعاد أسماء بارزة من قوائم أفضل 10 لاعبين.

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" تفاصيل أصوات 100 صحفي شاركوا في التصويت، والتي منحت كين 1055 نقطة، متقدمًا بفارق 28 نقطة فقط على الفرنسي كيليان مبابي، صاحب المركز الثاني برصيد 1027 نقطة، فيما جاء الإسباني لامين يامال ثالثًا بـ881 نقطة، وحل مواطنه رودري رابعًا.

ومن بين أكثر الاختيارات إثارة للدهشة، تصويت الصحفي اليوناني الذي وضع الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في المركز الأول، متقدمًا على رودري، وويليان باتشو، بينما اكتفى كين بالمركز السابع، وغاب كل من مبابي ويامال وعثمان ديمبيلي عن قائمة أفضل 10 لاعبين لديه.

أما الصحفي الأوكراني، فاختار الإسباني فابيان رويز للفوز بالجائزة، متقدمًا على باو كوبارسي، وكفاراتسخيليا، دون إدراج مبابي ضمن قائمته، فيما حل يامال سابعًا، وكين تاسعًا.

وشهد تصويت كوراساو مفاجأة أخرى، بعدما كان الصحفي الممثل لها الوحيد الذي وضع مايكل أوليسي في صدارة اختياراته.

دول تستبعد كين ويامال من حساباتها

ولم يكن كين حاضرًا في قوائم أفضل 10 لاعبين لدى صحفيي ساحل العاج والمكسيك، كما غاب يامال تمامًا عن قوائم عدة دول، أبرزها الكاميرون، وكرواتيا، وبيلاروسيا.

وتراجع ترتيب المهاجم الإنجليزي للمركز العاشر في تصويتي الكاميرون وجمهورية التشيك، بينما اختار الصحفي الكرواتي زدرافكو رايتش، رودري في المركز الأول، يليه النرويجي إيرلينج هالاند، ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حين وضع كين سادسًا واستبعد يامال من قائمة أفضل 10 لاعبين.

الصحفي الكرواتي يعتذر عن تصنيفه

وأقر الصحفي الكرواتي لاحقًا بوقوع خطأ في تصنيف كين، لكنه تمسك بقراره عدم مكافأة لاعب برشلونة الشاب، معتبرًا أنه لم يكن حاسمًا بالقدر الكافي خلال كأس العالم.

وأظهرت التصويتات أيضًا تأثير التفضيلات الوطنية والإقليمية في اختيارات بعض الصحفيين؛ إذ كانت اليونان، وجورجيا الدولتين الوحيدتين اللتين وضعتا كفاراتسخيليا في المركز الأول.

وفي كولومبيا، أثار الصحفي باتشي أندرادي ردود فعل واسعة بسبب منحه اهتمامًا كبيرًا لمواطنه لويس دياز، إلى جانب ويليان باتشو، وجوليان كينونيس، رغم أن المراكز الثلاثة الأولى في تصويته ضمت كين، ورودري، ومبابي.

وفي اختيارات أخرى، فضّلت فيتنام رودري تقديرًا لدوره في كأس العالم، بينما منحت الإكوادور اهتمامًا خاصًا للاعبين الفرنسيين، ووضعت مبابي، وأوليسي، وديمبيلي ضمن أفضل أربعة لاعبين لديها.

ورغم تباين هذه الاختيارات، حسم كين الجائزة بفارق 28 نقطة عن مبابي، في نتيجة متقاربة عكست اختلاف وجهات نظر المصوتين بشأن هوية اللاعب الأحق بالتتويج بالكرة الذهبية.