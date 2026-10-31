لمن صوت الأردن بجائزة الكرة الذهبية ؟

خبرني - كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن الأردن منح صوته في المركز الأول للاعب الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، ضمن تصويت جائزة الكرة الذهبية لعام 2026.

وجاء الأردن ضمن 13 دولة اختار صحفيوها يامال في المركز الأول، إلى جانب 3 دول عربية هي الجزائر وتونس، إضافة إلى ألبانيا وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وهندوراس ومقدونيا الشمالية والمكسيك وويلز والبرتغال وسويسرا وتركيا.

وبحسب النتائج النهائية للتصويت، توج الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، بالجائزة بعد حصوله على 1055 نقطة، متقدما بفارق 28 نقطة على الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، الذي حل ثانيا برصيد 1027 نقطة.

وجاء يامال في المركز الثالث برصيد 881 نقطة، يليه مواطنه رودري بـ726 نقطة، ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، بـ612 نقطة.

واحتل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا المركز السادس برصيد 541 نقطة، يليه الفرنسي عثمان ديمبيلي بـ418 نقطة، ثم النرويجي إيرلينغ هالاند بـ378 نقطة.

وحل الفرنسي مايكل أوليسي في المركز التاسع برصيد 296 نقطة، فيما جاء الإسباني فابيان رويز عاشرا بـ201 نقطة.

ويشارك في التصويت 100 صحفي متخصص، يختار كل منهم أفضل 10 لاعبين، وفق نظام يمنح صاحب المركز الأول 15 نقطة، ثم 12 و10 و8 و7 و5 و4 و3 و2 ونقطة واحدة.