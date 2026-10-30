تفاصيل جديدة في جريمة مقتل تمارا عمران بعكا.. وخطيبها يعترف

خبرني - كشفت معلومات جديدة تفاصيل جريمة مقتل الشابة تمارا عمران (21 عاماً)، من مدينة نابلس الفلسطينية، التي عُثر على جثمانها داخل شقة في مدينة عكا، الخميس، وسط شبهات بتورط خطيبها في قتلها وتقطيع جثمانها وإخفاء أجزاء منه.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت العثور على جثمان الشابة داخل شقة في عكا، وفتح تحقيق في ملابسات الجريمة، فيما باشرت فرق الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية جمع الأدلة من موقع الحادثة.

وبحسب المعلومات المتداولة، تشير الشبهات إلى أن خطيب الضحية، وهو من سكان نابلس، أقدم على قتلها داخل الشقة باستخدام أداة حادة، قبل تقطيع جثمانها وإخفاء أجزاء منه.

وأفادت المعلومات بأن جثمان الشابة نُقل إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير، بعدما عُثر عليه غير مكتمل، فيما أشارت معلومات إضافية إلى العثور لاحقاً على الأجزاء المفقودة ونقلها إلى المعهد لاستكمال الفحوصات والإجراءات اللازمة.

وفي تطور جديد، أعلنت الشرطة الفلسطينية تمكنها من تحديد هوية المشتبه به وتعقبه واعتقاله، مؤكدة أنه أقر خلال التحقيق بارتكاب الجريمة، وكشف تفاصيل تتعلق بملابساتها.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به لا يزال يخضع للإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة، تمهيداً لاستكمال التحقيقات واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن جميع ظروف الجريمة ودوافعها، في وقت لم يصدر فيه تأكيد رسمي بشأن الأداة المستخدمة في القتل أو صحة المعلومات المتداولة حول العثور على بقية أجزاء الجثمان.