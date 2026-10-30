الدميسي: دعمي للوحدات ليس شيكاً على بياض لأي إدارة

خبرني - أكد الرئيس الفخري لنادي الوحدات، عماد الدميسي، أن دعمه للنادي لا يعني دعمه لأي إدارة أو منحها حصانة من المحاسبة والمساءلة، مشدداً على أن مصلحة الوحدات وجماهيره تبقى فوق الأشخاص والمناصب والحسابات الإدارية.

وقال الدميسي، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن موقفه واضح ولن يتغير، وإن جهوده وإمكانياته التي قدمها للنادي لم تكن من أجل أشخاص أو مناصب، وإنما من أجل تاريخ الوحدات وشعاره وجماهيره، ومساندته في مواجهة أزماته وديونه وقضاياه.

وأضاف أن دعمه للنادي "ليس شيكاً على بياض لأي إدارة"، مؤكداً أن الوقوف إلى جانب الوحدات في أزماته لا يعني الصمت عن الأخطاء أو تأييد جميع قرارات القائمين على إدارته.

وشدد الدميسي على حق جماهير الوحدات وهيئته العامة في المحاسبة والتقييم، معتبراً أن مصلحة النادي يجب أن تتقدم على المصالح الشخصية والحسابات الإدارية.

وقال: "أنا لست محسوباً على إدارة، أنا محسوب على شعار الوحدات وجمهوره فقط".

وجدد الدميسي التزامه بمواصلة دعم النادي والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف، مؤكداً أن "الوحدات أكبر من الأشخاص، وأبقى من الإدارات، وأغلى من كل المناصب".