*
الجمعة: 30 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الزبن يتمسك بالترشح لرئاسة النواب ويرفض إقصاء الكتل

  • 30 أكتوبر 2026
  • 21:28
الزبن يتمسك بالترشح لرئاسة النواب ويرفض إقصاء الكتل

خبرني - أكد النائب الدكتور سليمان الزبن تمسكه بالترشح لانتخابات رئاسة مجلس النواب، مشدداً على أن قراره يستند إلى قناعاته ومبادئه الشخصية، وإلى ما يمليه عليه ضميره ومسؤوليته أمام الله والشعب الأردني.

وشدد الزبن على ضرورة اعتماد مبدأ العدالة في المفاوضات الجارية بين الكتل النيابية بشأن تشكيل المكتب الدائم للمجلس، ورفض أي تفاهمات تقوم على إقصاء بعض الكتل أو تهميش دورها في العمل البرلماني.

واعتبر أن المكتب الدائم يجب أن يعكس التعددية داخل مجلس النواب، وأن يضمن تمثيل مختلف الكتل النيابية دون استثناء، بما يعزز المشاركة في إدارة شؤون المجلس.

وأشار إلى أهمية أن تقوم المنافسة على رئاسة مجلس النواب على أساس البرامج والمواقف الواضحة، بعيداً عن الاعتبارات الأخرى، مع إعطاء الأولوية لمصلحة المؤسسة التشريعية وتعزيز دورها.

وأكد الزبن أن المرحلة المقبلة تستدعي توسيع مساحات الحوار والتفاهم بين النواب، وترسيخ العمل المشترك القائم على الاحترام المتبادل والتشاركية.

وجدد دعمه لمسيرة التحديث السياسي ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤكداً ضرورة مواصلة تطوير الحياة السياسية والبرلمانية، وتعزيز دور الكتل النيابية وترسيخ العمل المؤسسي والديمقراطي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الهروط: إقصاء حزب الأمة عن تفاهمات رئاسة النواب ينسف مبادئ التوافق
الهروط: إقصاء حزب الأمة عن تفاهمات رئاسة النواب ينسف مبادئ التوافق
  • 2026-10-30 18:32
تفاهم بين 4 كتل نيابية على توزيع مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب
تفاهم بين 4 كتل نيابية على توزيع مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب
  • 2026-10-29 18:14
قبيلة الصقور ترفض انسحاب مجحم وتطالب الميثاق باعتذار رسمي
قبيلة الصقور ترفض انسحاب مجحم وتطالب الميثاق باعتذار رسمي
  • 2026-10-29 13:33
حزب الأمة يرشح مالك الطهراوي مساعدا لرئيس مجلس النواب ويحسم موقفه من الرئاسة لاحقا
حزب الأمة يرشح مالك الطهراوي مساعدا لرئيس مجلس النواب ويحسم موقفه من الرئاسة ...
  • 2026-10-28 19:26
وفد من حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك أهالي الكرك مصابهم الأليم ويؤكد وقوفه إلى جانب أبناء الوطن
وفد من حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك أهالي الكرك مصابهم الأليم ويؤكد وقوفه...
  • 2026-10-25 20:43
نواب للصقور والطراونة: اتفقوا على مرشح بينكما ثم تعالوا إلينا
نواب للصقور والطراونة: اتفقوا على مرشح بينكما ثم تعالوا إلينا
  • 2026-10-25 19:24