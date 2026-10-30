الزبن يتمسك بالترشح لرئاسة النواب ويرفض إقصاء الكتل

خبرني - أكد النائب الدكتور سليمان الزبن تمسكه بالترشح لانتخابات رئاسة مجلس النواب، مشدداً على أن قراره يستند إلى قناعاته ومبادئه الشخصية، وإلى ما يمليه عليه ضميره ومسؤوليته أمام الله والشعب الأردني.

وشدد الزبن على ضرورة اعتماد مبدأ العدالة في المفاوضات الجارية بين الكتل النيابية بشأن تشكيل المكتب الدائم للمجلس، ورفض أي تفاهمات تقوم على إقصاء بعض الكتل أو تهميش دورها في العمل البرلماني.

واعتبر أن المكتب الدائم يجب أن يعكس التعددية داخل مجلس النواب، وأن يضمن تمثيل مختلف الكتل النيابية دون استثناء، بما يعزز المشاركة في إدارة شؤون المجلس.

وأشار إلى أهمية أن تقوم المنافسة على رئاسة مجلس النواب على أساس البرامج والمواقف الواضحة، بعيداً عن الاعتبارات الأخرى، مع إعطاء الأولوية لمصلحة المؤسسة التشريعية وتعزيز دورها.

وأكد الزبن أن المرحلة المقبلة تستدعي توسيع مساحات الحوار والتفاهم بين النواب، وترسيخ العمل المشترك القائم على الاحترام المتبادل والتشاركية.

وجدد دعمه لمسيرة التحديث السياسي ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤكداً ضرورة مواصلة تطوير الحياة السياسية والبرلمانية، وتعزيز دور الكتل النيابية وترسيخ العمل المؤسسي والديمقراطي.