أمانة عمان: لا توجد بؤر ساخنة لتجمع مياه الأمطار بالعاصمة

خبرني - أكد مدير دائرة الإنشاءات في أمانة عمّان الكبرى هاني المراشدة أن الكوادر الميدانية تعاملت مع تداعيات حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها مختلف مناطق المملكة، والتي تميزت بهطولات مطرية غزيرة.

وأوضح لـ "المملكة" أن الفرق الميدانية كانت على أهبة الاستعداد في مختلف المناطق، حيث جرى التعامل بشكل مباشر وسريع مع عدد من المواقع التي شهدت تشكل السيول وتجمعات محدودة للأمطار.

وأشار إلى أنه لا توجد بؤر ساخنة جديدة في العاصمة عمّان، وإنما هناك مواقع سبق رصدها وتحديدها، ويجري العمل حالياً على تنفيذ مشاريع لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار فيها، من خلال إنشاء عبارات صندوقية وأنبوبية.

وبيّن أن بعض التجمعات المائية نتجت عن انجرافات وتجمعات للمياه بسبب طبيعة التضاريس الجبلية والانحدارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتقال الأتربة والمخلفات إلى خطوط تصريف المياه والعبارات، ما يتطلب تدخلاً ميدانياً لإزالة العوائق وضمان انسيابية التصريف.

وأضاف أن شبكات تصريف مياه الأمطار تعمل بكفاءة عالية، إلا أن شدة الهطولات المطرية وسرعة الجريان السطحي قد تؤديان أحياناً إلى تأخر دخول المياه إلى خطوط التصريف الأنبوبية والصندوقية، وهو ما قد يعطي انطباعاً بوجود خلل في كفاءة الشبكات، في حين أن الأمر يرتبط بطبيعة الحالة الجوية وكميات الهطول وسرعة تدفق المياه.

ولفت إلى أن تجمعات المياه غالباً ما تبدأ بالتراجع والتصريف خلال فترة قصيرة بعد توقف الهطولات أو تراجع شدتها، موضحاً أن مدة بقاء المياه في معظم المواقع لا تتجاوز نحو عشر دقائق، بالتزامن مع تدخل الفرق الميدانية لإزالة أي عوائق قد تعيق عملية التصريف.

وأكد استمرار أعمال المراقبة والاستكشاف مع بداية الموسم المطري، بهدف رصد المواقع التي قد تشهد تجمعات مائية مستقبلاً، ودراسة الحلول المناسبة لها، سواء من خلال التدخلات الفورية أو تنفيذ مشاريع بنية تحتية جديدة، مشيراً إلى أن العمل مستمر في عدد من المواقع التي لا تزال مشاريع إنشاء العبارات فيها قيد التنفيذ.