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الأردن: مطاعم شعبية تبيع وجبات بـ10 دنانير رغم أن سعرها 5 دنانير!

  • 30 أكتوبر 2026
  • 20:30
الأردن مطاعم شعبية تبيع وجبات بـ10 دنانير رغم أن سعرها 5 دنانير

خبرني - قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، إن الإعفاء من ضريبة الدخل والمبيعات الممنوح للمطاعم الشعبية مشروط بالالتزام بالأسعار المعتمدة، مؤكدا أن الإعفاء لا يعني أن يرفع صاحب المطعم سعر السلعة من 5 دنانير إلى 15 دينارا.

وأضاف العواد، في تصريحات لـ"المملكة"، الجمعة، أن بعض المطاعم تخالف قائمة الأسعار المعتمدة، موضحا أن السلعة التي يتراوح سعرها وفق القائمة بين 4.25 و5 دنانير قد تُباع بـ10 دنانير، إلى جانب تحميل الزبون مبالغ إضافية، مثل بيع الصحن الذي يقدم فيه الطعام بدينار.

وأشار إلى أن هناك رقابة من النقابة ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات على المطاعم، بهدف حماية المستهلك.
وأوضح أن الجهات الرقابية تنبه المطعم المخالف، وفي حال استمراره بعد التنبيه، فعليه تحمل نتائج مخالفته، مضيفا أن بعض أصحاب المطاعم يتجهون إلى مهاجمة الجهات الرقابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من الالتزام بالتعليمات.

وأشار العواد إلى أن الإعفاء الممنوح للمطاعم الشعبية مرتبط بأن تكون فائدته لمصلحة المستهلك، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المطاعم الشعبية تبيع بعض السندويشات بأسعار تتراوح بين 35 و40 قرشا.

 

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