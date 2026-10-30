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عبدالله دقامسة وعقيلته يهنئان عامر روحي دقامسة بخطوبة نجله سند

  • 30 أكتوبر 2026
  • 20:23
عبدالله دقامسة وعقيلته يهنئان عامر روحي دقامسة بخطوبة نجله سند

خبرني - بفرحٍ يفيض من القلب، ومحبةٍ لا تختصرها الكلمات، يتقدم عبدالله دقامسة (أبو رسلان)، وعقيلته (أم رسلان)، وأبناؤهما، بأصدق مشاعر التهنئة وأسمى التبريكات إلى ابن العم والأخ والسند والعضيد، عامر روحي دقامسة (أبو سند) بمناسبة خطوبة نجله الغالي (سند)
إلى أبي سند، الذي لم يكن يوما مجرد ابن عم، بل أخًا اختارته المواقف، وسندًا أثبتته الأيام، وقريبًا تسكن محبته القلب قبل أن تجمعنا به صلة الدم، نفرح اليوم بفرحكم كما نفرح لأبنائنا، ونسأل الله أن يجعل هذه الخطوبة فاتحة عمرٍ جميل، وأن يكتب لسند وشريكة حياته المودة والرحمة وتمام الفرح.

ألف مبارك يا أبا سند، فبعض الأفراح لا تخص أصحابها وحدهم، بل تمتد إلى قلوب من يحبونهم، وفرحكم اليوم فرحنا، وسعادتكم من سعادتنا

دامت دياركم عامرة بالأفراح، وبقيتم أهل عزٍّ ومحبة، وجمعنا الله وإياكم دائمًا على الخير والمسرات

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