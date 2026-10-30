ما علاقة كوريا الشمالية بأكبر عملية اختراق لمنصة عملات مشفرة في التاريخ؟

خبرني - أعلنت شركة بينانس عملاقة العملات المشفرة عالمياً، يوم الخميس، عن تضرر أصول رقمية لديها بقيمة 6.3 مليار دولار بسبب وقوع ما يُعتقد أنه أكبر عملية اختراق لمنصة عملات مشفرة في التاريخ.

وأكدت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم أن حوالي نصف تلك الأصول المستهدفة قد تم تجميدها، لكن الكثير منها لا يزال في أيدي المتسللين، مضيفة أنها "ستغطي جميع الخسائر".

وقالت الشركة إن الاختبارات الأولية كشفت أن جهاز كمبيوتر محمول لأحد المهندسين قد تعرض للاختراق، مما سمح للمهاجم بإجراء عمليات سحب غير مصرح بها، وكشفت التحقيقات اللاحقة عن "نقاط اختراق إضافية".

واتهمت شركتان متخصصتان في التحليلات والأمن السيبراني وحدة قرصنة من كوريا الشمالية بالتورط في الحادث، الذي يتجاوز في ضخامته اختراق سابق بقيمة 1.5 مليار دولار استهدف منصة باي بت Bybit في عام 2025.

وأوضحت شركة الأمن السيبراني "تشيك بوينت" إن الوحدة تُعرف أيضاً في هذا المجال باسم "مجموعة لازاروس"، والتي تم إلقاء اللوم عليها في عملية الاختراق التي وقعت عام 2025.

وقال جايانت ديف، كبير مسؤولي أمن المعلومات في شركة تشيك بوينت، إن الخسائر التي قدرتها شركة بينانس جعلتها "أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق".

ومن جانبها أشارت شركة التحقيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مختبر تي أر أم لاب، في تقرير لها إن العديد من عناصر هجوم بينانس تشبه الحوادث السابقة المرتبطة بكوريا الشمالية، بما في ذلك اختراق باي بيت.

وقال آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسات في المختبر، لبي بي سي، إن اختراق منصة بينانس يمثل "لحظة فاصلة" غير مسبوقة في تاريخ الصناعة.

وأضاف ريدبورد أن المهاجم لا يزال يحتفظ بمبلغ ضخم من الأصول المسروقة، مما يعني أن الجهود المبذولة لتتبع واسترداد الأموال لم تنته بعد.

وتتيح منصة بينانس، التي تأسست في الصين عام 2017، للمستخدمين، تداول الأصول الرقمية، ويُقدر أن لديها أكثر من 300 مليون مستخدم مسجل حول العالم.

وقالت الشركة في عام 2024 إن لديها أصولاً تزيد قيمتها عن 160 مليار دولار تحت وصايتها.

وقد خضعت البورصة للتدقيق التنظيمي في جميع أنحاء العالم.

وقالت شركة تشين أنالسيز، وهي شركة لتحليل العملات المشفرة أيضاً، إن لديها "ثقة عالية" بأن المجموعة الكورية الشمالية مرتبطة بالاختراق.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ركز عملاء مرتبطون بكوريا الشمالية على مهاجمة شركات العملات المشفرة، بعد وقوع عمليات سرقة كبيرة للرموز الرقمية.

وقد صرحت وكالات الأمن الغربية سابقاً بأن الأموال المسروقة تستخدم لتمويل برامج تطوير الأسلحة النووية والصواريخ لكوريا الشمالية.

وقد نفى النظام الكوري الشمالي أي تورط له في عمليات اختراق في الماضي.

لكن إريك جاردين، رئيس قسم الأبحاث في شركة تشين أنالسيز، نصح كل منصة تداول بتوخي الحذر لأن المنصات تعتبر أهدافاً جذابة للمتسللين بسبب القيمة الهائلة للأصول.

ولم ترد شركة بينانس بشكل مباشر على أسئلة بي بي سي حول الروابط المحتملة للحادث بكوريا الشمالية، لكنها قالت: " نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في إنفاذ القانون لتأكيد هوية هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة".

ويتعلق الحادث باختراق موقع بينانس.كوم Binance.com، بينما لم تتأثر منصة العملات المشفرة الأصغر بكثير بينانس.يو إس Binance.US، التي تقدم خدمات التداول للمقيمين الأمريكيين فقط.

وأكد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بينانس، ريتشارد تينغ، نتائج التحقيق الأولي وحدوث الاختراق من خلال جهاز كمبيوتر محمول لمهندس بالشركة.

وقال تينغ في بيان: "هذا منح المهاجم إمكانية الوصول إلى حاوية الخدمة، حيث قام بتقديم معاملات سحب غير مصرح بها".

للتوضيح: لم يكتفِ المهاجم باستخدام صلاحيات مهندس واحد، ولم يكن هذا إجراءً بسيطاً بنقرة واحدة. بل تضمن عملية هجوم أكثر تعقيداً.

وأضاف: "لم يُحمّل تحقيقنا أي فرد المسؤولية. وحتى الآن، لم نجد أي دليل على تسريب الرقم السري لأي محفظة".

وأكد الرئيس التنفيذي المشارك للمنصة أنه سيتم نشر تقرير مفصل عن الحادثة فور انتهاء التحقيق.

وفي بيان لاحق، ذكرت الشركة على منصة اكس أن تحقيقاً آخر كشف عن وجود ثغرات أمنية أخرى: "ما زلنا نجمع الحقائق، وسنشارك المزيد من المعلومات حالما تتوفر لدينا".

وقال ديف من شركة تشيك بوينت، إن هذا الهجوم يُشبه أيضاً عملية اختراق منصة بيت غيت Bitget لتداول العملات الرقمية في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي أسفرت عن خسارة 388 مليون دولار.

وأضاف: "هذا يعني أن المهاجمين لم يعودوا بحاجة إلى مفاتيح الخزائن. إنهم يستهدفون الأنظمة والأشخاص المخوّلين باستخدامها".

وفي سلسلة من المنشورات، شكرت يي هي، الرئيسة التنفيذية المشاركة لشركة بينانس، جهات إصدار العملات الرقمية المختلفة على تجميد الأصول التي تأثرت بالاختراق.

وقالت: "السلامة أولاً: عمليات السحب معطلة حالياً حتى يتم التأكد من أمان النظام".

وأعلنت منصتا سيركل Circle وتيثرTether، المتخصصتان في العملات الرقمية، عن تجميدهما لأصول بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي كرد فعل وقائي على اختراق بينانس.

كما قررت شركة وورلد ليبرتي فايننشال، وهي شركة عملات رقمية مرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته، أنها تعاونت مع شركائها لتجميد الأموال المسروقة.

وطمأنت منصة تداول العملات الرقمية كوين بيس، مستخدميها أنها لم تتأثر بالحادث وأنها تتابع الوضع عن كثب.

وكان العديد من المراقبين في قطاع العملات الرقمية قد أثاروا مخاوف بشأن احتمال تعرض منصة بينانس للاختراق قبل ساعات من تأكيد المنصة للمشكلة الأمنية.

وانخفض سعر البيتكوين بأكثر من 4 في المئة عقب صدور التحذيرات. كما شهدت أسعار العملات الرقمية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الإيثيريوم وسولانا، انخفاضاً حاداً.