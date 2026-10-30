السعودية تضيف دولة إفريقية رابعة لقائمة حظر السفر بسبب إيبولا

خبرني - أعلنت السعودية إضافة كينيا إلى قائمة الدول الخاضعة لقيود السفر والدخول بسبب فيروس إيبولا، لتصبح الدولة الرابعة بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان .

وأكدت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، في بيان الجمعة، فرض إجراءات احترازية جديدة لمواجهة مخاطر تفشي فيروس "إيبولا" شملت تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى كينيا، ووقف إصدار جميع أنواع التأشيرات للقادمين منها، إلى جانب منع دخول القادمين من الأراضي الكينية إلى المملكة.

وامتد قرار منع الدخول ليشمل المسافرين القادمين عبر دول أخرى، ممن سبق لهم الإقامة في كينيا أو أي من الدول التي شهدت تفشي الفيروس خلال الأيام الـ21 السابقة لوصولهم إلى السعودية.

وأوضحت الجهات السعودية أن هذه الإجراءات جاءت بناء على تقييم الجهات الصحية المختصة للمستجدات الوبائية والمخاطر المرتبطة بانتشار فيروس إيبولا، ضمن سياسة وقائية تستهدف الحد من احتمالات انتقال العدوى إلى المملكة.

وتأتي الخطوة امتدادا للإجراءات الوقائية التي بدأت السعودية تطبيقها منذ يوليو 2019، وعززتها خلال مايو 2026، من خلال تشديد التدابير الصحية على القادمين من الدول التي تشهد مخاطر تفشي الفيروس.

وكانت المملكة أعلنت في يونيو 2026 تعليق سفر مواطنيها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، إلى جانب تعليق إصدار التأشيرات ومنع دخول القادمين من هذه الدول، بمن فيهم من زاروها خلال الأيام الـ21 السابقة للوصول.