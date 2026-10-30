الإمارات.. شرطة دبي تضبط عصابة استولت على 2.6 مليون درهم

خبرني - تمكنت شرطة دبي بالإمارات من إلقاء القبض على عصابة "أصول افتراضية" تضم 6 محتالين، استطاعت أن تنفذ عملية احتيال واستيلاء على 2.6 مليون درهم من أحد الضحايا.

وقالت الشرطة في بيان يوم الجمعة، إن العصابة أوهمت الضحية بإجراء صفقة لتداول العملات الرقمية من خلال محل صرافة غير مرخص.

وأوضحت شرطة دبي أن المبلغ المستولى عليه وزع بين مليوني درهم نقدا، و600 ألف درهم على شكل عملات رقمية.

ونجحت الفرق الأمنية في تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتعقب الأصول الافتراضية المسروقة والتحفظ عليها بالكامل.

وأفادت شرطة دبي بأن الواقعة بدأت عندما قرر الضحية إجراء صفقة لشراء عملات رقمية مقابل مبلغ نقدي كبير، ولجأ إلى محل صرافة غير مرخص لإتمام المعاملة بعيدا عن القنوات الرسمية المعتمدة، حيث قابل عددا من المتهمين واتفق معهم على تنفيذ الصفقة.

وبينت الشرطة أن الضحية حول أصولا افتراضية إلى محافظ رقمية غير مركزية، لا تظهر هوية أصحابها بصورة مباشرة، قبل أن يستولوا على المبلغ النقدي، مستغلين طبيعة التعاملات الرقمية وتعقيد آليات تتبع حركة الأموال عبر المحافظ الافتراضية، اعتقادا منهم بصعوبة كشف هوياتهم والوصول إليهم.

وذكرت أنه فور تلقي البلاغ من الضحية، باشرت الفرق المختصة إجراءات البحث والتحري لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم، وتحليل حركة الأصول الافتراضية وتتبع مسارات انتقالها بين المحافظ الرقمية.

وأكدت في بيانها أن الجهود الأمنية والفنية أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم في وقت قياسي، على الرغم من تعقيدات القضية وسرعة انتقال العملات الرقمية بين المحافظ، فيما تمكن الخبراء المختصون من تعقب الأصول الافتراضية المسروقة والتحفظ عليها بالكامل، قبل نقلها إلى محافظ أخرى أو التصرف فيها.