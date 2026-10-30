الشرطة تنهي التحقيقات في وفاة هايدن بانتير وتصرح عن السبب

خبرني - أعلنت إدارة شرطة مدينة غرينفيل بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية، الأربعاء، أن وفاة الممثلة هايدن بانتير تصنف كحادثة عرضية، وأن التحقيقات في الواقعة قد اختتمت.

وذكرت الشرطة في بيان لها: "بناء على نتائج تحقيق مكتب الطبيب الشرعي، تم تصنيف وفاة هايدن حادثا عارضا، وتم إنهاء التحقيقات".

وتوفيت الممثلة المعروفة من مسلسل "هيروز" في 16 أغسطس الماضي، وأظهر تحقيق السموم الذي أجري في سبتمبر أن سبب الوفاة يعود إلى تأثيرات سامة لمزيج من الفينتانيل (مسكن أفيوني اصطناعي فائق القوة)، و4-ANPP (مادة وسيطة في تصنيع الفينتانيل غير المشروع)، والألبرازولام (مهدئ بنزوديازيبيني معروف بالزاناكس)، والميثوكاربامول (مرخ عضلي)، والكيتيابين (مضاد للذهان)، دون أن تكون هناك علامات لإصابات جسدية ساهمت في الوفاة، وفقا لبيان الرسمي للطبيب الشرعي.

واستجابت خدمات الطوارئ لبلاغ عند الساعة 1:51 مساء يوم 16 أغسطس، وعند الوصول، وجدت هايدن متوفاة في مكان الحادث. وكان صديقها براين هيكرسون وشقيقها زاك متواجدين في الشقة المستأجرة أثناء الوفاة، وقد تحدث براين مع المحققين بشأن مصدر العقاقير.

وخلص الطبيب الشرعي والشرطة إلى أن الجرعة الزائدة كانت عرضية.

وفي بيان له، عبر والد هايدن، سكيب بانتير، عن حزنه الشديد حيث قال: "ببالغ الحزن نشارككم نبأ رحيل حبيبتنا هايدن. لقد كانت نورا استثنائيا وقوة طبيعية، جلبت حبا وفرحا لا حدود لهما لكل من عرفها، وللملايين الذين شاهدوها على الشاشة".