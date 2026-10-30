الشاباك يستعين بالموساد لكشف شبهات التدخل القطري في الانتخابات

خبرني - أفادت القناة 15 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" طلب مساعدة الاستخبارات الخارجية "الموساد" في التحقيق بشبهات تدخل قطري في انتخابات الكنيست.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الموساد سيشارك في التحقيق ضمن نطاق اختصاصه، ولا سيما في جمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بقطر والتحقق من مصادر التمويل الأجنبي المشتبه بها.

وتدور الشبهات حول احتمال تحويل أموال من قطر إلى جهات داخل إسرائيل، بهدف التأثير على مشاركة الناخبين العرب في الانتخابات التي أجريت يوم 27 أكتوبر الجاري، فيما أفادت القناة 12 بأن التحقيق يشمل أيضا شبهات تتعلق بمحاولات تدخل من دول أخرى.

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، قد طلب من رئيس الشاباك دافيد زيني التحقيق في شبهات التمويل الأجنبي والرشوة الانتخابية، بعد اطلاعه على معلومات استخباراتية تتعلق بالقضية، وطالب بتقديم النتائج المتاحة خلال أسبوع.

وأكد الشاباك أن التحقيق محدود النطاق ويستند إلى معلومات جمعها الجهاز بصورة مستقلة، محذرا من استغلال الشبهات لتوجيه اتهامات جماعية إلى المواطنين العرب أو التشكيك في مشاركتهم الانتخابية.

من جانبها، نفت قطر بشكل قاطع التدخل في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أنشطة للتأثير في نتائجها. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الاتهامات تندرج في إطار محاولة الزج ببلاده في الخلافات السياسية الداخلية الإسرائيلية.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أن التحقيق لن يؤثر في النتائج النهائية للاقتراع، في ظل عدم ثبوت المزاعم المتعلقة بالتدخل الأجنبي.