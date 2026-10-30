الأشغال تنجز طريقاً بديلاً مؤقتاً على طريق الرامة–الجوفة

خبرني - أشرف وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، على استكمال أعمال إنشاء الطريق البديل المؤقت على طريق الرامة–الجوفة، الذي أنجزته كوادر الوزارة خلال أقل من ثلاثة أيام، بطول 150 متراً، بهدف تأمين حركة المرور المحلية، وذلك عقب إغلاق الطريق الرئيسي نتيجة ظهور تشققات في منطقة الجسر القائم على الطريق، حفاظاً على السلامة العامة.

وأكد أبو السمن، خلال إشرافه على انتهاء الأعمال، أهمية سرعة الاستجابة والتعامل مع الظروف الطارئة، مشيداً بجهود الكوادر الفنية والهندسية التي واصلت العمل على مدار الساعة لإنجاز الطريق البديل في وقت قياسي، بما يضمن استمرارية تنقل المواطنين والتخفيف من آثار إغلاق الطريق الرئيسي على سكان المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن الأعمال شملت إزالة الأشجار ومواد الردم غير المناسبة، وتنفيذ أعمال الردميات والفرشيات والخلطة الإسفلتية، وربط الطريق البديل بالطريق القائم من الجانبين، بما يتيح استخدامه أمام حركة المرور المحلية.

وبيّنت الوزارة أن الطريق البديل يتضمن ست عبّارات أنبوبية بقطر 1500 ملم لكل منها، مغلّفة بالكامل بالخرسانة، لتعمل بنظام (Irish Crossing)، الذي يسمح بتصريف التدفقات المائية المتوسطة أسفل الطريق، فيما يتيح مرور المياه من أعلى المقطع الخرساني عند حدوث تدفقات مائية كبيرة.

وأكدت الوزارة أنه عند حدوث جريان كبير للمياه، سيتم إغلاق الطريق البديل مؤقتاً أمام حركة السير خلال فترات جريان المياه فوق المقطع الخرساني، وإعادة فتحه بعد انتهاء الجريان والتأكد من سلامة المرور عليه، بالتنسيق مع كوادر الأمن العام.

وشددت الوزارة على أن الطريق البديل مخصص لحركة المرور المحلية فقط، ويُمنع مرور الشاحنات عليه، داعية مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالتعليمات والإشارات المرورية حفاظاً على سلامتهم.

وأكدت الوزارة أنها ستباشر فوراً أعمال إنشاء العبّارة الصندوقية الجديدة البديلة للجسر القديم، الذي كان مدرجاً مسبقاً ضمن خطط الوزارة لإعادة الإنشاء، مشيرة إلى أن تنفيذ الطريق البديل يأتي في إطار الإجراءات العاجلة لضمان استمرارية حركة السكان في المنطقة، بالتوازي مع العمل على إنجاز العبّارة الجديدة وإعادة الحركة المرورية على الطريق الرئيسي إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.