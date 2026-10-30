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  • زين ترعى مسيرة الدراجات "H.O.G. tober 2026" الخيرية للتوعية بسرطان الثدي

زين ترعى مسيرة الدراجات "H.O.G. tober 2026" الخيرية للتوعية بسرطان الثدي

  • 30 أكتوبر 2026
  • 17:44
زين ترعى مسيرة الدراجات HOG tober 2026 الخيرية للتوعية بسرطان الثدي

خبرني - في إطار التزامها المتواصل بدعم المبادرات الصحية والإنسانية والمجتمعية في المملكة؛ قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الرسمية لمسيرة الدراجات النارية الخيرية "H.O.G. tober 2026" للتوعية بسرطان الثدي، التي أُقيمت تحت رعاية سمو الأميرة دينا مرعد، وانطلقت صباح اليوم من مبنى شركة زين الأردن في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمّان، باتجاه مقر شركة هارلي في قرية الدراجين الكائنة في طريق المطار.
وتأتي رعاية زين لهذه المسيرة في إطار حرصها على مساندة المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي الصحّي وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأنشطة الهادفة، لا سيما تلك التي تسلّط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والفحص الدوري، ودورهما في تعزيز فرص اكتشاف المرض والتعامل معه في مراحله المبكرة، وذلك في إطار حملات شهر تشرين الأول (أوكتوبر) المخصص للتوعية بسرطان الثدي.
وتُعد المسيرة، التي ينظمها مالكو دراجات هارلي في الأردن سنوياً، إحدى المبادرات التي تجمع بين التوعية الصحية والعمل الخيري، حيث فُتحت الدعوة للمشاركة أمام جميع الدراجين في الأردن، وشهدت مشاركة سيدات هارلي ومجموعات الدراجين في الأردن، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق التوعية وإيصال رسالتها إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.
واختُتمت المسيرة في "قرية الدراجين"، حيث تخلّلها عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والعائلية والخيرية، إلى جانب عرض مجموعة من المنتجات التي خُصّص ريعها بالكامل لدعم صندوق علاج سرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان، بما يعزز الجهود لدعم المرضى ومساندتهم، ويؤكد على أهمية تكاتف الجهود المجتمعية في دعم القضايا الصحية والإنسانية.

زين ترعى مسيرة الدراجات H.O.G. tober 2026 الخيرية للتوعية بسرطان الثدي
زين ترعى مسيرة الدراجات H.O.G. tober 2026 الخيرية للتوعية بسرطان الثدي

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