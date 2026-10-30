(يا ريت يكون كل إشي حلم).. رسالة مؤثرة من ابنة الشهيد ماهر الرزيقات

خبرني - نشرت ميرال، ابنة الشهيد الدكتور ماهر الرزيقات، رسالة مؤثرة إلى والدها، بعد مرور أسبوع على استشهاده، عبّرت فيها عن ألم الفقد وصعوبة استيعاب غيابه، مستذكرة تفاصيل يومية جمعتهما، وأحلاماً ومواقف كانت تنتظر أن تعيشها معه.

واستعادت ميرال في كلماتها تفاصيل يوم الجمعة الذي غادر فيه والدها ولم يعد، حين كانت تنتظر عودته لتناول طعام الغداء مع العائلة، قبل أن يصلهم خبر استشهاده، مشيرة إلى أنها ما زالت تتمنى أن يكون ما حدث مجرد حلم تستيقظ منه لتراه مجدداً.

وتحدثت عن افتقادها اهتمام والدها بتفاصيل حياتها، من إيصالها إلى الأماكن التي تريدها، إلى سؤاله عن امتحاناتها وفرحته بعلاماتها، فضلاً عن الرحلات العائلية التي كان يخطط لها.

ووعدت ميرال والدها بأن تبقى قوية، وأن تعتني بوالدتها وأفراد أسرتها، وأن تواصل مسيرتها بما يجعله فخوراً بها، مؤكدة أن حضوره سيبقى حياً في أحاديث العائلة وذكرياتها.

وتالياً نص ما كتبته ميرال ابنة الشهيد الدكتور ماهر الرزيقات:

"مر أسبوع كامل...

وكل يوم كنت أصحى وأتمنى شغلة وحدة: يا ريت يكون كل إشي حلم، يا ريت أصحى وألاقيك قدامي، أسمع صوتك، وأسلم عليك.

يوم الجمعة طلعت وكنت بستنى ترجع ونقعد ع طاولة الغدا مع بعض، ونوكل من ورق الدوالي من يلي لفيتهم معنا. استنيت بس ما أجيت، وبالأخير وصلنا الخبر زي الصدمة، ما كنت متوقعة أسمعه ولا قادرة أستوعبه لحد هسا.

رحت وتركتنا ومش رح ترجع مرة ثانية، مش رح أرجع أسمع صوتك ولا أشوفك قدامي.

مين هسا بده يصير يوصلني وين ما بدي؟ مين بده يجيب إلي الأغراض يلي بحبها بدون ما أحكي؟ مين بده يسألني عن الامتحان وكيف قدمت فيه؟ مين بده أحكي إله عن علاماتي وأنا مبسوطة لأني عارفة رح تكون فخور فيني؟ مين بده يطلعنا مشاوير ويخطط نسافر ونغير جو مع بعض؟ مين؟ مين؟

ما كنت متخيلة بيوم إنه هذول التفاصيل الصغيرة رح تصير ذكرى، ورح أصير أتمنى أرجع إلها.

بس رح أوعدك إني رح أخليك فخور فينا كلنا وين ما كنت، وإني رح أنتبه وأدير بالي ع ماما وميرنا وينال، ورح أكون قوية حتى أقدر أسندهم. بوعدك يا بابا.

رحلتَ عن عيونا، بس رح تضل حاضراً في أحاديثنا، وفي تفاصيل أيامنا، وفي كل ذكرى تجمعنا بك. ورح أضل أشتاق إلك في كل مرة يصير إشي كثير حلو وأتمنى أحكيه إلك.

ليتني أستطيع أن أقول لك مرة أخيرة: اشتقت إليك، وليتني أستطيع أن أسمع منك ولو كلمة واحدة، أو أن أجلس معك مرة أخرى دون أن أعرف أن الوقت يمضي.

لروحك الرحمة والسلام، حبيبي يا بابا.

نم بسلام يا القلب الطيب، في حضن الرحمة الإلهية. وليكن رجاؤنا بالقيامة عزاءنا..."