(فرخ البط عوام) و(أبوكي حرامي).. القضاء يبرئ شقيقتين في الزرقاء

خبرني - أيدت محكمة استئناف حكماً قضائياً ببراءة شقيقتين من جرم الذم والقدح والتحقير، على خلفية شكوى تقدمت بها محامية اتهمتهما بتوجيه عبارات مسيئة إليها وإلى والدها داخل أروقة المحكمة، وذلك لعدم كفاية الأدلة لإثبات الواقعة.

وبحسب تفاصيل القضية، ادعت المحامية أن الشقيقتين وجهتا إليها عبارتي "فرخ البط عوام" و"أبوكي حرامي ونصاب"، أمام عدد من المحامين والمراجعين، عقب خروجها من جلسة قضائية تتعلق بقضية تخص والدها، ما تسبب لها بإحراج وأضرار نفسية.

في المقابل، نفى شهود الدفاع سماع أي عبارات مسيئة، مؤكدين مرافقتهم للشقيقتين حتى مغادرتهما مبنى المحكمة، فيما لاحظت المحكمة أن المشتكية لم تقدم شهادات المحامين أو موظفي المحكمة أو أفراد الشرطة الذين قالت إنهم شهدوا الواقعة.

كما اعتبرت المحكمة أن عدم وجود ضبط شرطي يوثق الحادثة، رغم ادعاء المشتكية تدخل الشرطة لمساعدتها على المغادرة، يثير الشك في صحة الشكوى.

وكانت محكمة صلح جزاء الزرقاء قد قضت ببراءة الشقيقتين ورد الادعاء بالحق الشخصي، قبل أن تطعن النيابة العامة والمشتكية بالحكم.

وبعد النظر في الاستئنافين، خلصت المحكمة إلى عدم كفاية البينات لإثبات التهم، وقررت ردهما موضوعاً وتأييد حكم البراءة ورد الادعاء بالحق الشخصي.