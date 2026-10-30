أطعمة تقلل خطر أمراض اللثة والأسنان

خبرني - أظهرت دراسة نشرتها مجلة "Nutrients" أن تناول الخضروات والفواكه والأطعمة الغنية بالألياف يحسن صحة اللثة ويقلل خطر التهاب دواعم السن.

حلل الباحثون 36 دراسة علمية حول العلاقة بين النظام الغذائي وصحة اللثة لدى البالغين، ودرسوا تأثيرات الفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة، وأنماط غذائية متنوعة، على تطور التهاب دواعم السن.

ووجدوا أن تناول كمية كافية من البروتين يرتبط بانخفاض نزيف اللثة، بينما يرتبط النظام الغذائي الغني بالألياف بانخفاض فقدان العظام حول الأسنان، وبالتالي انخفاض خطر فقدانها.

علاوة على ذلك، ارتبط ارتفاع استهلاك فيتاميني C وD بانخفاض خطر الإصابة بالتهاب دواعم السن، كما وُجدت ارتباطات إيجابية لفيتامينات A وE وK، والفلافونويدات، والخضراوات، والفواكه، وتبين أن الأشخاص الذين يتاولون هذه الأطعمة بانتظام لديهم علامات أقل لتلف الأنسجة الداعمة للأسنان.

وكان للطابع العام للتغذية أهمية خاصة، إذ ارتبطت الأنظمة الغذائية ذات الخصائص المضادة للالتهاب بانخفاض خطر الإصابة بالمرض، في حين ارتبطت التغذية التي تعزز العمليات الالتهابية بارتفاعه.

ويرى القائمون على الدراسة أن التوصيات الغذائية يمكن أن تكون إضافة مفيدة إلى علاج التهاب دواعم السن والوقاية منه، غير أن معظم الدراسات التي جرى مراجعتها كانت دراسات رصدية، ولذلك فإن الارتباطات المكتشفة لا تثبت أن تغيير النظام الغذائي بحد ذاته يمنع الإصابة بالمرض.