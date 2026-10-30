آلاف الوجبات الغذائية في غزة عن أرواح شهداء الكرك

خبرني - نفذت الحملة الأردنية، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حملة لتوزيع آلاف الوجبات الغذائية في مختلف مناطق قطاع غزة، عن أرواح شهداء الكرك، تخليداً لذكراهم وتجسيداً للتضامن الأردني الفلسطيني.

وشملت الحملة مناطق شمال وجنوب قطاع غزة، مع التركيز على مخيمات النزوح والتجمعات السكانية الأكثر احتياجاً، لا سيما العائلات المقيمة في المناطق الخطرة والقريبة من الخط الأصفر شمالي القطاع، ومنها جباليا والفالوجا ومنطقة الصافي.

وتضمنت المساعدات وجبات من الأرز واللحوم والدجاج، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لتوفير الغذاء للأسر الفلسطينية والتخفيف من معاناتها في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة.

وعبّر عدد من أهالي قطاع غزة عن تضامنهم مع الأردن ووقوفهم إلى جانبه في ظل الأحداث الأخيرة، مؤكدين اعتزازهم بالمواقف الأردنية الداعمة للشعب الفلسطيني.

وتأتي المبادرة امتداداً للجهود الإنسانية التي تنفذها الحملة الأردنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في قطاع غزة، وتأكيداً لعمق روابط الأخوة والتضامن بين الشعبين الأردني والفلسطيني.