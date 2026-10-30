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الأمن العام يُشارك في تشييع جثمان الوكيل علي الزيوت

  • 30 أكتوبر 2026
  • 16:58
الأمن العام يُشارك في تشييع جثمان الوكيل علي الزيوت

خبرني - ‏مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة غرب إربد العقيد محمد نواف المجالي بتشييع جثمان الوكيل علي غازي الزيوت  إلى مقبرة بلدة جديتا في محافظة اربد.

‏ونقل العقيد المجالي ،أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام، وجميع منتسبي المديرية لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

‏كما شارك في تشييع الجثمان نائب قائد درك الشمال العقيد علي الجريري و عدد من ضباط وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.

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