الدباس: السياحة الرياضية رافعة اقتصادية لتعزيز حضور الأردن على الخارطة العالمية

خبرني - أكد الناطق الرسمي باسم هيئة تنشيط السياحة وعضو مجلس إدارتها هاني الدباس، أن الأردن يشهد تحولاً نوعياً في استراتيجيته السياحية، يقوم على الانتقال من الترويج التقليدي للمواقع السياحية إلى تسويق المملكة كوجهة متكاملة للتجارب والفعاليات الدولية، بما يسهم في تنويع المنتج السياحي، وتوسيع الأسواق المستهدفة، والحد من موسمية الطلب.

وأوضح الدباس، خلال حديثه لبرنامج المجلة الرياضية على شاشة التلفزيون الأردني، أن هذا التحول يأتي ضمن توجه حكومي تقوده وزارة السياحة والآثار، بتوجيهات وزير السياحة والآثار ورئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة الدكتور عماد حجازين، وبشراكة فاعلة مع القطاع السياحي الخاص، في إطار رؤية تقوم على تحويل المقومات السياحية للمملكة إلى فرص اقتصادية مستدامة، وتعزيز تنافسية الأردن إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن النهج الذي تتبناه الوزارة والهيئة يعكس انتقالاً عملياً من المبادرات الترويجية المنفردة إلى التخطيط المؤسسي المتكامل، حيث تشكل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتطوير المنتجات السياحية، واستقطاب الفعاليات الدولية، وتعظيم عوائدها على الفنادق والمطاعم والنقل والمرافق السياحية والخدمات المساندة.

وبيّن الدباس أن السياحة الرياضية أصبحت صناعة اقتصادية عالمية، تستحوذ على نحو 10% من الإنفاق السياحي الدولي، بقيمة تقديرية بلغت 672 مليار دولار عام 2025، وفق بيانات الأمم المتحدة للسياحة، ما يفتح أمام الأردن فرصاً واعدة للاستفادة من هذا السوق المتنامي.

واعتبر أن أسبوع الأردن للفنون القتالية المختلطة يمثل نموذجاً عملياً لهذا التوجه، من خلال تنظيم 14 نزالاً بمشاركة مقاتلين من 16 دولة، واستضافة نجوم عالميين، أبرزهم رونالدينيو ومايك تايسون وإنجين ألتان وحسبولا، ممن يمتلكون قواعد جماهيرية واسعة تمتد إلى أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وتركيا وآسيا وأسواق دولية أخرى.

وأكد أن القيمة التسويقية لهذه الاستضافات لا تكمن في حضور المشاهير بحد ذاته، وإنما في قدرتهم على إيصال صورة الأردن إلى جماهير جديدة، خصوصاً أن الرياضة وصناعة المحتوى الرقمي أصبحتا من أكثر الأدوات تأثيراً في تشكيل الاهتمام بالوجهات السياحية.

وأضاف أن ربط الفعاليات بالمدرج الروماني وجبل القلعة والبحر الميت والبترا يمنح المواقع السياحية حضوراً مباشراً ضمن المحتوى الإعلامي العالمي، مشيراً إلى أن الهدف هو الانتقال من الوصول إلى السائح الذي يبحث عن الأردن، إلى استقطاب جمهور لم يكن الأردن ضمن خياراته السياحية سابقاً.

وأوضح أن الأثر الاقتصادي لهذه الفعاليات يتجاوز الحركة المباشرة على المنشآت السياحية، ليشمل بناء طلب مستقبلي على الوجهة الأردنية، مؤكداً أهمية قياس النتائج من خلال انتشار المحتوى في الأسواق المستهدفة، وحجم التفاعل والاهتمام السياحي، وصولاً إلى الحجوزات والزيارات الفعلية.

ولفت الدباس إلى أن جهود تنويع الأسواق والمنتجات، إلى جانب برامج السياحة الداخلية وفي مقدمتها (أردننا جنة)، أسهمت في دعم استمرارية المنشآت السياحية والتخفيف من آثار التحديات الإقليمية، مؤكداً أن معالجة الموسمية تتطلب توزيع الحركة السياحية جغرافياً وزمنياً، وعدم حصرها بالمواسم والوجهات التقليدية.

وكشف عن العمل على إعداد رزنامة وطنية للفعاليات الرياضية لعام 2027، بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وبالتكامل مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة الفعاليات وتوجيهها نحو الفترات والمناطق الأقل إشغالاً.

واختتم الدباس بالتأكيد أن نجاح التوجه الحكومي لا يُقاس بعدد الفعاليات أو حجم التغطية الإعلامية وحدهما، بل بقدرة الأردن على تحويل هذا الحضور الدولي إلى نمو اقتصادي وفرص عمل وتدفقات سياحية مستدامة، مشدداً على أن تكامل الرؤية الحكومية مع خبرات القطاع الخاص يشكل الأساس لبناء قطاع سياحي أكثر مرونة وتنافسية وقدرة على مواجهة التحديات.