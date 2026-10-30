العامل الرئيسي وراء الإصابة بمرض الصدفية

خبرني - أكد البروفيسور فيتالي أوخلوبكوف، أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية، أن السبب الدقيق للإصابة بمرض الصدفية معروف منذ زمن طويل، ويتمثل في الاستعداد الوراثي.

وقال: "يرجع مرض الصدفية إلى الاستعداد الوراثي، لكن لا يوجد جين واحد محدد مسؤول عن الإصابة به، بل ينجم عن مزيج من جينات أو أليلات مختلفة. ويمكن تشبيه الأمر باصطفاف النجوم في السماء ضمن تشكيل معين؛ فعندما تتفاعل جينات محددة بعضها مع بعض، تظهر الإصابة بالصدفية.

ووفقا للإحصاءات العالمية، فإن 75% من المصابين بالصدفية لديهم أقارب يعانون المرض، مثل الوالدين والإخوة والأعمام والعمات والأجداد وغيرهم. أما النسبة المتبقية، البالغة 25%، فتؤكد عدم وجود إصابات بالصدفية في عائلاتها، أو أنها لم تتمكن ببساطة من معرفة ذلك".

وأوضح أن ما يدعم هذه النظرية أيضا هو تفاوت انتشار المرض بين الشعوب؛ إذ تسجل الصدفية معدلات انتشار أقل، في المتوسط، لدى بعض الشعوب الأصلية، مثل شعب الماساي في تنزانيا وشعب الأمي في تايوان وبعض المجموعات الأصلية في أمريكا الجنوبية، وكذلك لدى سكان شرق آسيا، مقارنة بسكان أوروبا.