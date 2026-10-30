الحوثيون ينشرون أسماء ضباط سعوديين يديرون العمليات العسكرية باليمن

خبرني - كشف المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع عن أسماء ضباط سعوديين يديرون العمليات العسكرية والتحشيدات في اليمن.

وأشار إلى أن القوات المشتركة في اليمن يديرها الضابط فهد بن حمد السلمان، وقوة الدعم والإسناد في الداخل اليمني يديرها الضابط علي عايض بن علي مطر الحارثي.

وأضاف أن قوة شرورة، التي يديرها الضابط عبدالله بن فهد السهلي، تدير عددا من القواعد العملياتية، منها قاعدة عدن ويديرها سعد بن محمد فنيس القحطاني، وقاعدة شبوة (معسكر مرة) ويديرها مصلح بن عيد العتيبي، وقاعدة عدن (معسكر النصر) ويديرها بدر بن صالح الحربي، وقاعدة مأرب ويديرها فارس الشمري، وقاعدة المهرة ويديرها ظافر حزام الشهراني، وقاعدة حضرموت ويديرها محمد طلال البلوي، إضافة إلى قوة الواجب المشتركة 808 في سقطرى ويديرها سعيد الغامدي.

وأكد سريع أن القوات المسلحة تمتلك تفاصيل هذه القوى وستعمل على ملاحقتها واستهدافها، وستنشر تقارير إعلامية بتفاصيل أكثر عن هؤلاء الضباط، داعيا المواطنين إلى عدم الاستجابة للقادة السعوديين وعدم الاقتراب من معسكراتهم وتجمعاتهم كونها أهدافا عسكرية.