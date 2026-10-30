تراجع أرباح بنك الأردن 28.6% بنهاية الربع الثالث

خبرني - كشفت البيانات المالية المرحلية الموحدة لبنك الأردن عن تراجع صافي أرباحه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى نحو 26.52 مليون دينار، مقارنة مع نحو 37.14 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بانخفاض نسبته 28.6%.

وأظهرت البيانات المالية انخفاض إجمالي دخل البنك إلى نحو 131.36 مليون دينار، مقابل نحو 142.05 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع نسبته 7.5%.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي المصروفات إلى نحو 95.06 مليون دينار، مقارنة مع نحو 92.30 مليون دينار، ما ساهم، إلى جانب انخفاض الدخل، في الضغط على أرباح البنك.

وبلغ الربح قبل الضريبة نحو 36.30 مليون دينار، مقابل نحو 49.74 مليون دينار، فيما انخفضت حصة السهم الأساسية والمخفضة من الأرباح العائدة لمساهمي البنك إلى 131 فلساً، مقارنة مع 183 فلساً.

وعلى مستوى الربع الثالث وحده، سجل البنك صافي أرباح بلغ نحو 9.88 مليون دينار، مقارنة مع نحو 10.40 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته نحو 4.9%.