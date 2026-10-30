شيماء سيف تكشف هوية الفنانة التي جرحتها بسؤال عن الإنجاب.. والأخيرة تعتذر

خبرني - كشفت الفنانة المصرية شيماء سيف أن زميلتها آيتن عامر هي من جرحتها بسؤال عن عدم الإنجاب، وذلك خلال ظهورها في برنامج "تحت الضغط" على شاشة MBC.

وأوضحت شيماء أن البعض اعتقد أن الفنانتين بدرية طلبة أو انتصار هما المقصودتان بحديثها، لكنها نفت ذلك، مؤكدة أن آيتن هي المعنية بالأمر، وأن ما حدث كان "من دون قصد"، بحكم طبيعة آيتن التي تميل إلى تقديم النصائح للآخرين.

وشددت شيماء على أن السؤال عن أمور شخصية، مثل الزواج والإنجاب، قد يجرح الآخرين، قائلة: "ما ينفعش أسأل حد مش بيتجوز ليه؟ أو مش بيشتغل ليه؟ أو مش بيخلف ليه؟ لأنه مش بإيده الموضوع، والكلمة بتجرح".

عقب تصريحات شيماء، سارعت آيتن عامر إلى الاعتذار لها عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في "إنستغرام"، موضحة أن حديثهما قبل نحو ست سنوات كان يدور حول الحمية الغذائية وتكميم المعدة، وأنها لم تكن تعلم بوجود مشكلة تتعلق بالإنجاب لدى شيماء وزوجها.

وأكدت آيتن أن حديثها لم يكن بقصد الإساءة، مشيرة إلى أنها كانت ستعتذر فور علمها بأنها جرحت زميلتها، كما كشفت عن تجربة مؤلمة عاشتها شقيقتها الراحلة بسبب معايرتها بعدم الإنجاب، مؤكدة أنها لا تتمنى أن يمر أحد بالتجربة نفسها.

شيماء سيف تقبل الاعتذار

من جانبها، قبلت شيماء اعتذار آيتن، مؤكدة أنها تدرك حسن نيتها، لكنها شددت على ضرورة احترام الحدود الشخصية وعدم التطرق إلى أمور خاصة لا يرغب أصحابها في الحديث عنها.

وردت شيماء على رغبة آيتن في زيارتها مازحة: "أنا عزلت من بدري ومبقناش جيران عشان بس تعرفي إننا مكناش بنتكلم، والسلام كان لربنا بس.. ولا يهمك هبعتلك اللوكيشن الجديد يا قمر".

زوج شيماء سيف يكشف سبب تأخر الإنجاب

يُذكر أن زوج شيماء، مدير الإنتاج محمد كارتر، كان قد كشف عام 2024 عن معاناته من مشكلة صحية تمنعه من الإنجاب، نافيا أن يكون وزن زوجته سبب تأخر الحمل، ومؤكدا أنها تسانده وتؤمن بأن لكل شيء موعدا.