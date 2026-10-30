خبرني - أفادت القناة 13 العبرية بأن سارة نتنياهو طردت، يوم الانتخابات، القائم بأعمال رئيس طاقم مكتب زوجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن وجهت إليه انتقادات حادة قائلة: «لا داعي لأن تعود إلى المكتب، نحن نخسر بسببك».

وأضافت القناة أن الخلاف لم يتوقف عند هذا الحد، إذ جرى إبعاد المسؤول عن الدائرة المقربة من نتنياهو، ولم يعد يرافقه في تنقلاته بالسيارة، كما استُبعد من الاجتماعات المصغرة التي يشارك فيها كبار المقربين من رئيس الوزراء.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ما كشفته القناة مساء أمس بشأن شروع مكتب نتنياهو في البحث عن بديل للقائم بأعمال رئيس طاقم المكتب، وسط تساؤلات حول طبيعة الخلافات داخل الدائرة الضيقة المحيطة برئيس الوزراء الإسرائيلي.