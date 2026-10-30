*
الجمعة: 30 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

سارة نتنياهو تطرد مسؤولا بمكتب زوجها: "نحن نخسر بسببك"

  • 30 أكتوبر 2026
  • 16:02
سارة نتنياهو تطرد مسؤولا بمكتب زوجها نحن نخسر بسببك

خبرني - أفادت القناة 13 العبرية بأن سارة نتنياهو طردت، يوم الانتخابات، القائم بأعمال رئيس طاقم مكتب زوجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن وجهت إليه انتقادات حادة قائلة: «لا داعي لأن تعود إلى المكتب، نحن نخسر بسببك».

وأضافت القناة أن الخلاف لم يتوقف عند هذا الحد، إذ جرى إبعاد المسؤول عن الدائرة المقربة من نتنياهو، ولم يعد يرافقه في تنقلاته بالسيارة، كما استُبعد من الاجتماعات المصغرة التي يشارك فيها كبار المقربين من رئيس الوزراء.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ما كشفته القناة مساء أمس بشأن شروع مكتب نتنياهو في البحث عن بديل للقائم بأعمال رئيس طاقم المكتب، وسط تساؤلات حول طبيعة الخلافات داخل الدائرة الضيقة المحيطة برئيس الوزراء الإسرائيلي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

من يستخرج ويبيع ذهب السودان؟
من يستخرج ويبيع ذهب السودان؟
  • 2026-10-30 16:40
ترمب عن إيران: سيتغير الوضع قريباً جداً
ترمب عن إيران: سيتغير الوضع قريباً جداً
  • 2026-10-30 15:51
عامل سوري يقتل الاب سمير ضو في لبنان - صورة
عامل سوري يقتل الاب سمير ضو في لبنان - صورة
  • 2026-10-30 15:01
أمريكا تسجن سورياً بتهمة القرصنة الإلكترونية لصالح نظام الأسد
أمريكا تسجن سورياً بتهمة القرصنة الإلكترونية لصالح نظام الأسد
  • 2026-10-30 13:11
نتنياهو يلتقي بن غفير لمنع تشكيل حكومة أقلية
نتنياهو يلتقي بن غفير لمنع تشكيل حكومة أقلية
  • 2026-10-30 12:02
ترمب يلغي تجمعاته الانتخابية ويستعيض عنها بفعاليات عبر الهاتف
ترمب يلغي تجمعاته الانتخابية ويستعيض عنها بفعاليات عبر الهاتف
  • 2026-10-30 11:51