ترمب عن إيران: سيتغير الوضع قريباً جداً

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنه بمجرد انتهاء الحرب في إيران، ستنخفض أسعار الوقود انخفاضاً حاداً.

وفي مقابلة عبر راديو KCMO، قال الرئيس الأميركي: "سنشهد إيران خالية من الأسلحة النووية. لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، ولن يكون لديها سلاح نووي، وهذا سيتغير قريباً جداً. عاجلاً أم آجلاً، سيتغير الوضع قريباً جداً".

وأضاف: "ستنتهي الأمور قريباً. لا تنسوا إيران. أنا لم أبدأ الحرب مع إيران، بل هم من بدأوها معنا عام 1979. لقد كانوا وحشيين لسنوات طويلة، وكما تعلمون، يقول الجميع إنها 47 عاماً. لكنهم قالوا: حسناً، لقد بدأ الأمر الآن. لقد ظلوا يرددون هذا الكلام لفترة طويلة، حوالي أربع سنوات. إنها 51 أو 52 عاماً. لقد كانوا فظيعين للغاية مع العالم. إنهم متنمرو الشرق الأوسط، لكنهم قتلوا العديد من الأميركيين".

وأشار الرئيس الأميركي إلى عملية مقتل قاسم سليماني، مشدداً بالقول: "لقد قتلنا سليماني. كان عبقرياً شريراً، لكننا قضينا عليه. والسبب في قتله هو أنه كان أبا القنابل المزروعة على جوانب الطرق. كما تعلمون، يزرعون القنابل في الطرق، وتفجر جنودنا. لقد فقدنا الكثير من الجنود، والذين نجوا منهم فقدوا أرجلهم، وفي كثير من الحالات فقدوا أذرعهم. لقد قضينا عليهم، وكما تعلمون.. هذا الأمر مستمر منذ سنوات، وكان على رؤساء آخرين أن يفعلوا ذلك".

وأضاف: "لديهم 159 سفينة. كان لديهم 159 سفينة. جميعها في قاع البحر. ليس لديهم سفينة واحدة. طائراتهم، 268 طائرة. جميعها متناثرة على مدارج المطارات إلى قطع صغيرة جداً..لقد اختفت جميعها".

وأشار إلى أن "رادارهم معطل. دفاعاتهم الجوية معطلة. بصراحة، قادتهم رحلوا. مشكلة صغيرة. أعني، قادتهم رحلوا تماماً. لا نعرف مع من نتفاوض. لكن هذه تفاصيل ثانوية".

وشدد على أن إيران تريد عقد صفقة، "لكن كما تعلمون، عليهم عقد صفقة. أضمن لكم أننا بحاجة إلى ضمانة بعدم امتلاك سلاح نووي أبداً".

وكرر الرئيس الأميركي: "إنهم الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وكانوا سيستخدمون السلاح النووي. كانوا سيفجرون الشرق الأوسط، ثم سيهاجمون أوروبا. كما تعلم، لا يهم. سيدمرون المدن لو أتيحت لهم الفرصة. لن يترددوا لحظة. إنهم أناس مجانين للغاية".