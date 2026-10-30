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عامل سوري يقتل الاب سمير ضو في لبنان - صورة

  • 30 أكتوبر 2026
  • 15:01
عامل سوري يقتل الاب سمير ضو في لبنان صورة

خبرني - أوقفت القوى الأمنية اللبنانية، المدعو أركان نداف، وهو سوري الجنسية ومن محافظة إدلب، للاشتباه بتورطه في مقتل الخوري سمير ضو، داخل منزله الصيفي في بلدة عين جرين بقضاء جبيل.

وبحسب المعلومات المتداولة، نفذت دورية من فصيلة جبيل، بمؤازرة من مفرزة استقصاء جبل لبنان، عملية دهم في سنتر «بيلان» بمدينة جبيل، أسفرت عن توقيف نداف، وضبط هاتف الضحية الخلوي ومفاتيح سيارته بحوزته.

وأشارت المعطيات إلى أن المشتبه به أدلى باعترافات أولية خلال التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية استجوابه لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.

وكان الخوري سمير ضو قد عُثر عليه مقتولاً داخل منزله الصيفي في بلدة عين جرين، بعد انقطاع الاتصال به منذ ظهر الأربعاء، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف عمليات البحث والتحري، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتتبع تحركاته الأخيرة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الضحية استعان بالمشتبه به للعمل في قطاف الزيتون، فيما تتمحور الشبهات حول ارتكاب الجريمة بهدف السرقة والاستيلاء على سيارة الضحية ومقتنياته.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال كشف ظروف الجريمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه به.

عامل سوري يقتل الاب سمير ضو في لبنان - صورة

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