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  • مستشفى الكندي ينظم محاضرة حول الاسعافات الأولية في مدارس الحكمة للإناث

مستشفى الكندي ينظم محاضرة حول الاسعافات الأولية في مدارس الحكمة للإناث

  • 30 أكتوبر 2026
  • 14:54
مستشفى الكندي ينظم محاضرة حول الاسعافات الأولية في مدارس الحكمة للإناث

خبرني - نظّم قسم التعليم والتدريب في مستشفى الكندي محاضرة توعوية تثقيفية حول الإسعافات الأولية لطالبات مدارس الحكمة الثانوية. 

هدفت المحاضرة إلى تعريف الطالبات بأهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح وتعزيز المعرفة والوعي الصحي بأساليب التعامل الصحيح مع الحالات الطارئة، وأهمية الاستجابة السريعة والسليمة لحين وصول المساعدة الطبية المتخصصة ومنع تدهور الحالة ، من خلال  المحافظة على الحياة،  وتعزيز فرص الشفاء من خلال توفير العلاج الأولي للإصابة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مستشفى الكندي المستمرة في دعم الأنشطة التوعوية والتعليمية، وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة لدى الطلبة والمجتمع.

ومن الجدير بالذكر بأن مستشفى الكندي هو مستشفى خاص يضم كافة الاختصاصات الطبية ومراكز متخصصة في جراحة السمنة وجراحة التجميل وشفط الدهون وجراحة الاوعية الدموية ومركز الاخصاب وتفتيت الحصى والاشعة التداخلية والكشف عن السرطانات ( سرطان الثدي ) وعمليات زراعة الاعضاء وعمليات القسطرة والقلب المفتوح ووحدة تنظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية وقسم خاص للاسعاف والطوارئ باحدث الاجهزة وسيارات اسعاف حديثة .

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