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الكيلاني: الاعتداء على مسيحيي حمود جريمة خارجة عن الدين والأعراف الأردنية

  • 30 أكتوبر 2026
  • 14:44
الكيلاني الاعتداء على مسيحيي حمود جريمة خارجة عن الدين والأعراف الأردنية

خبرني - قال أمين عام دائرة الإفتاء العام الدكتور زيد الكيلاني، إن يد الغدر الإرهابية التي امتدت إلى أهلنا المسيحيين في قرية الحمود بالكرك ، جريمة نكراء خارجة عن ديننا وعن عاداتنا وعن اعرافنا .

وأضاف خلال خطبة الجمعة، التي أقيمت في مسجد الملك الحسين بن طلال، أن هذا الفعل لا ينتسب إلى ديننا الحنيف ، ونحن نقرأ قوله سبحانه وتعالى " مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا " .

وتابع أن القران الكريم امرنا أن نحافظ على أمان المسيحيين وحالهم بين يدي عبادتهم ، معتبرا أن المسلمين والمسيحين بينهم أخوة المواطنة وتاريخ مشترك .

وأشار إلى أن الذين قضوا وتلك الدماء التي سالت ما اعتدى عليها إلا خارج عن ديننا و على دولتنا ، والذي وصفهم سيدنا رسول الله بأنهم كلاب أهل النار .

وتساءل الكيلاني خلال الخطبة لمصلحة من كان هذا الاعتداء ؟

وبين أن هذا الاعتداء مُجَرم ومحرم في كتاب الله وسنة نبيه في أحكامنا الفقهية .

وأشار إلى أن هذا الاعتداء لا يخدم أحدا إلا المحتل الصهيوني و قطعان المستوطنيين .

وتابع أن هذا الاعتداء يتزامن مع تضييق المحتل على أهلنا في الضفة الغربية لمحاولة تهجيرهم .

وأضاف أن هذا الاعتداء يتزامن مع مذابح يرتكبها المحتل اتجاه اهلنا في غزة ، وكما يتزامن مع محاولات تهويد المسجد الأقصى المبارك وسلب صفة المسجدية عنه .

معتبرا أن الأردن يقف في وجه المحتل سدا منيعا لمنع كل ذلك ، و لتأتي يد الغدر التي لا تخدم ألا المحتل لمحاولة اضعاف جبهتنا الداخلية وتشويه صورة الأردن .

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