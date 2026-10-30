تحب الخبز الأبيض؟.. 8 تأثيرات محتملة على صحتك قد لا تعرفها

خبرني - يُعد الخبز الأبيض من الأطعمة الأساسية على موائد كثيرين، لكن تناوله قد يؤثر في سكر الدم والشعور بالشبع وجودة النظام الغذائي، خاصة عند الإفراط فيه. ويرجع ذلك إلى استخدام الدقيق المكرر الذي يحتوي عادةً على ألياف أقل من دقيق الحبوب الكاملة.

ولا يعني ذلك ضرورة الامتناع عن الخبز الأبيض تماماً، بل إن فهم تأثيراته المحتملة واختيار مكونات متوازنة للوجبات قد يساعدان على تحسين العادات الغذائية، بحسب تقرير نشره موقع "Health".



1. ارتفاع أسرع في سكر الدم

يُصنع الخبز الأبيض من الدقيق المكرر بعد إزالة النخالة والجنين، وهما من الأجزاء التي تحتوي على الألياف وعناصر غذائية مهمة. وعند تناوله، تتحلل النشويات إلى غلوكوز ينتقل إلى مجرى الدم.

وبسبب انخفاض محتواه من الألياف، قد يرفع الخبز الأبيض سكر الدم بسرعة أكبر من بعض أنواع خبز الحبوب الكاملة، خصوصاً عند تناوله بمفرده. لكن الاستجابة تختلف بحسب الكمية ونوع الخبز ومكونات الوجبة.

2. زيادة إفراز الإنسولين

عندما يرتفع سكر الدم بعد تناول الطعام، يفرز البنكرياس هرمون الإنسولين لمساعدة الخلايا على امتصاص الغلوكوز واستخدامه لإنتاج الطاقة.

وقد تتطلب الوجبات التي ترفع السكر بسرعة استجابة أكبر من الإنسولين، لكن ذلك لا يعني بالضرورة الإصابة بمقاومة الإنسولين. إذ تتأثر هذه الحالة بعوامل متعددة، منها الوزن والنشاط البدني والنمط الغذائي العام.

3. الشعور بالجوع في وقت أقصر

قد لا يمنح الخبز الأبيض الشعور بالشبع نفسه الذي توفره الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين، خاصة إذا جرى تناوله وحده أو ضمن وجبة محدودة العناصر الغذائية.

ولذلك، قد يساعد تناوله مع البيض أو الجبن والخضراوات على تعزيز الشبع وتحقيق توازن أفضل في الوجبة، بدلاً من الاعتماد عليه مصدراً رئيسياً للطاقة دون إضافات مغذية.

4. احتمال ارتفاع الدهون الثلاثية

يستخدم الجسم الغلوكوز الناتج عن هضم الكربوهيدرات لتوفير الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقاً. لكن استهلاك سعرات حرارية تفوق احتياجات الجسم بصورة متكررة قد يسهم في زيادة إنتاج الدهون الثلاثية.

ويرتبط ارتفاع هذه الدهون في الدم بزيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، لكن لا يصح اعتبار الخبز الأبيض وحده سبباً مباشراً لارتفاعها؛ إذ تؤثر كمية الطعام والنظام الغذائي والوزن وعوامل أخرى في مستوياتها.

5. تناول مزيد من الوجبات الخفيفة

قد يدفع الشعور بالجوع بعد وجبة منخفضة الألياف والبروتين بعض الأشخاص إلى تناول وجبات خفيفة إضافية. وإذا كانت هذه الخيارات غنية بالسكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة، فقد يصبح الحفاظ على نظام غذائي متوازن أكثر صعوبة.

ومع ذلك، لا توجد أدلة كافية على أن الخبز الأبيض وحده يسبب الإدمان على الكربوهيدرات، إذ تتأثر الشهية بعوامل مختلفة، منها النوم والتوتر والعادات الغذائية.

6. الحصول على ألياف أقل لصحة الأمعاء

عندما يحل الخبز الأبيض محل الحبوب الكاملة بصورة متكررة، قد ينخفض مقدار الألياف التي يحصل عليها الجسم. وتساعد هذه الألياف على دعم حركة الأمعاء وتغذية بعض البكتيريا النافعة فيها.

لكن تأثير الخبز الأبيض في ميكروبيوم الأمعاء لا يمكن فصله بسهولة عن بقية مكونات النظام الغذائي، لذلك يُعد تنويع مصادر الألياف عاملاً مهماً لدعم صحة الجهاز الهضمي.

7. ارتباط محتمل بمخاطر المتلازمة الأيضية

تشمل المتلازمة الأيضية مجموعة من عوامل الخطر، مثل زيادة دهون البطن وارتفاع ضغط الدم والدهون الثلاثية واضطراب سكر الدم. ويؤدي اجتماع هذه العوامل إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

وقد يرتبط الإفراط في الكربوهيدرات المكررة ضمن نظام غذائي غير متوازن بزيادة بعض هذه المخاطر، لكن ذلك لا يثبت أن الخبز الأبيض وحده يسبب المتلازمة.

8. محتوى أقل من بعض العناصر الغذائية

يفقد الدقيق المكرر جزءاً من الألياف وبعض الفيتامينات والمعادن الموجودة طبيعياً في حبوب القمح الكاملة. ورغم تدعيم بعض أنواع الدقيق الأبيض بعناصر غذائية، فإن خبز الحبوب الكاملة يوفر عادةً أليافاً أكثر، وقد يحتوي على كميات أكبر من بعض المغذيات، بحسب المنتج وطريقة تصنيعه.

كيف تجعل وجبتك أكثر توازناً؟

لا يتطلب اتباع نظام غذائي صحي الامتناع التام عن الخبز الأبيض، بل يمكن الانتباه إلى الكمية وتناوله مع مصادر البروتين، مثل البيض والجبن، وإضافة الخضراوات الغنية بالألياف. كما يُفضّل اختيار خبز الحبوب الكاملة بصورة متكررة للاستفادة من محتواه الأعلى من الألياف.

أما المصابون بالسكري، فيمكنهم متابعة استجابة سكر الدم لأنواع الخبز المختلفة وكمياتها بالتنسيق مع فريق الرعاية الصحية.

وختاماً، يتوقف تأثير الخبز الأبيض على الكمية ومكونات الوجبة والنظام الغذائي عموماً، وليس على نوع الخبز وحده. وقد يساعد استبدال جزء منه بخبز الحبوب الكاملة وإضافة البروتين والخضراوات على دعم توازن الوجبات والتحكم في سكر الدم.