إصابة فلسطيني إثر اعتداء مستوطنين عليه في نابلس

خبرني - أصيب فلسطيني برضوض وجروح، الجمعة، إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة برقة، شمال غرب نابلس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت مصادر فلسطينية إن عددا من المستوطنين اقتحموا البلدة، واعتدوا بالضرب على الفلسطيني.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شخص يبلغ من العمر (36 عاما)، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وسقوطه من مكان مرتفع.

كما أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا منزلا في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس، وقاموا بتحطيم باب المنزل ومداهمته، وتحطيم محتوياته، وعاثوا به خرابا، كما قطعوا أسلاك الكهرباء عن المنزل.

وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين هاجموا عائلة في منطقة المسعودية، وحاولوا الاعتداء على أفرادها بالضرب.

وأضافت أن المستوطنين هاجموا منزلا في ياصيد وحاولوا تحطيم بابه، وقاموا بسرقة عربة تابعة لإحدى المركبات بجانب المنزل.

وفي رام الله اعتدى مستوطنون، على قاطفي الزيتون ومتضامن خلال مساندته المزارعين في بلدة كفر مالك وقرية المغير شمال شرق رام الله، فيما أطلقوا الرصاص الحي باتجاه منازل الفلسطينيين في سهل المغير.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مستوطنين اعتدوا على متضامن خلال مساندته قاطفي الزيتون في كفر مالك، التي شهدت خلال الأيام الماضية هجمات متكررة استهدفت المزارعين وأراضيهم الزراعية.

وفي قرية المغير، هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون قرب منازل أبناء جبر في سهل القرية، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه منازل الفلسطينيين.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف قاطفي الزيتون خلال الموسم الحالي، وتشمل الاعتداء بالضرب وإطلاق الرصاص الحي، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتخريب الأشجار والمعدات الزراعية، وسرقة المحاصيل.