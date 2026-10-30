بسبب تجمعات شبابية أمام منزلها.. فنانة مصرية تستغيث بالشرطة

خبرني - تقدمت فنانة مصرية ببلاغ عاجل للأجهزة الأمنية تستغيث فيه من إزعاج ومضايقات تسببت فيها تجمعات شبابية متكررة أمام منزلها.

وتقدمت الفنانة فريدة سيف النصر ببلاغ رسمي لدى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اليوم الجمعة، أبدت فيه تضررها الشديد من تجمع مجموعة من الشباب أمام منزلها بمنطقة العجوزة.

وأوضحت الفنانة في تفاصيل البلاغ أن تواجد الشباب المستمر وتصرفاتهم في المنطقة المحيطة بمسكنها يتسببان في مضايقات وإزعاج متواصل لها، مما دفعها إلى طلب العون من الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة وحمايتها من هذه المضايقات.



وفور تلقي البلاغ، بدأت الجهات المختصة بمديرية أمن الجيزة إجراءات الفحص والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة، ورصد التجمعات في محيط المنزل، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن فريدة سيف النصر من مواليد القاهرة عام 1956 وتعد واحدة من أبرز الوجوه السينمائية والتلفزيونية التي لمعت فنياً منذ منتصف السبعينيات.

اكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى في سن صغيرة، وقدمها الفنان الراحل جورج سيدهم في فرقة "ثلاثي أضواء المسرح".

شاركت في عشرات الأفلام السينمائية منها "الشقة من حق الزوجة "، و"مين فينا الحرامي "، و"صراع الأحفاد"، و"نأسف لهذا الخطأ"، كما حققت حضوراً لافتاً في المسلسلات التلفزيونية منها "بدون ذكر أسماء"، "الفتوة"، و"العتاولة".