اختراق دولي واسع النطاق.. جديد بث فيديو إباحي على شاشة إعلانات في مصر

خبرني - كشفت السلطات المصرية تفاصيل جديدة حول الفيديو الإباحي الذي تم بثه على شاشة إعلانات بطريق رئيسي في محافظة الجيزة.

وأكدت أن الواقعة جاءت نتيجة اختراق إلكتروني دولي واسع النطاق استهدف المنظمة المشغلة للبث.

وأوضحت أنه فور رصد الفيديو المتداول، تم إجراء الفحص الفني والتحريات اللازمة حيث تبين أن الشاشة تابعة لإحدى شركات الإعلان المحلية المتعاقدة مع شركة دولية متخصصة في بث الإعلانات إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت.



اختراق شاشات بعدة دول

وأظهرت التحقيقات أن موقع الشركة الدولية المزودة للمحتوى تعرض لاختراق إلكتروني منظم من جهة مجهولة، ما مكن المخترقين من بث هذه المشاهد غير اللائقة بالتزامن على الشاشة الواقعة بالجيزة وعدة شاشات إعلانية مماثلة في دول مختلفة في التوقيت نفسه.

إلى ذلك وعقب الكشف عن الاختراق، اتخذت الشركة المشغلة الإجراءات الفنية والسريعة لإيقاف البث فوراً على كافة الشاشات التابعة لها، وذلك كإجراء احترازي لحين التعامل مع ثغرات الاختراق الإلكتروني، وتأمين الأنظمة الفنية تمهيداً لإعادة البث الطبيعي بشكل آمن.

وكان المارة وقادة السيارات على طريق محور 26 يوليو بالجيزة قد فوجئوا ببث فيديو إباحي على إحدى الشاشات الإعلانية المتواجدة على الطريق.

وأوضح مصدر أمني أن السلطات بدأت إجراءاتها على الفور للوقوف على الأسباب وراء عرض هذه المشاهد، وما إذا كانت الواقعة ناتجة عن اختراق إلكتروني متعمد من جهة مجهولة أو نتيجة أسباب فنية أخرى.

من جانبها، أصدرت الشركة المسؤولة بياناً رسمياً أوضحت فيه ملابسات الحادث.



وقالت إنه تم رصد اختراق غير مُصرح به لإحدى شاشاتنا الإعلانية من جهة مجهولة، وجار التحقيق في ملابسات الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف بيان الشركة أنه تم إيقاف الشاشة فوراً كإجراء احترازي لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة التزامها بأعلى معايير الأمان والتشغيل، حرصاً على منع تكرار مثل هذه الوقائع.

وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن آليات تشغيل وتأمين الشاشات الإعلانية في الطرق العامة التي تشهد كثافات مرورية على مدار اليوم، وسط مطالبات بضرورة تشديد الرقابة والمحاسبة الفورية للمتسببين.