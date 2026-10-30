80 مليون يورو.. باريس سان جيرمان ينافس تشيلسي على نجم برشلونة

خبرني - دخل باريس سان جيرمان الفرنسي في سباق التعاقد مع لاعب وسط برشلونة الإسباني فيرمين لوبيز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل منافسة من تشيلسي الإنجليزي، الذي يراقب وضع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما ويدرس تقديم عرض لضمه.

وذكر موقع "كوت أوفسايد" البريطاني، في تقرير نشره الأربعاء، أن باريس سان جيرمان يدرس تقديم عرض بقيمة نحو 80 مليون يورو لإقناع برشلونة بالتخلي عن لاعبه، فيما يبحث تشيلسي إمكانية التحرك بعرض مالي كبير، من دون أن يشير التقرير إلى بدء مفاوضات رسمية مع النادي الكتالوني.

ونقل التقرير، الذي أعده الصحفي مارك بروس، عن مصدر على صلة بوكلاء اللاعبين، أن النادي الباريسي يستعد لتقديم عرض جاد، بينما استفسر أرسنال ومانشستر يونايتد عن وضع لوبيز خلال الأشهر الماضية، إلا أن اهتمام باريس سان جيرمان وتشيلسي يبدو الأكثر جدية في المرحلة الحالية.

ورغم تمسك برشلونة باللاعب، فإن ظروفه المالية قد تدفع إدارته إلى دراسة العروض الكبيرة، خصوصا في ظل المنافسة على المراكز الأساسية ضمن تشكيلة المدرب الألماني هانزي فليك.

ويواجه انتقال لوبيز عقبتين رئيسيتين؛ أولهما ارتباطه بعقد طويل الأمد مع برشلونة، بعدما جدد تعاقده في شباط الماضي حتى 30 حزيران 2031، وثانيتهما موقف اللاعب، الذي سبق أن أعرب عن رغبته في مواصلة مسيرته مع النادي الذي نشأ في أكاديميته.

وكان لوبيز قد أعرب، عقب توقيع عقده الجديد، عن اعتزازه بالاستمرار مع برشلونة، فيما وصف النادي تجديد التعاقد بأنه تأكيد للثقة المتبادلة وأهمية اللاعب في مشروعه الرياضي.

فيرمين لوبيز.. لاعب وسط بقدرات هجومية لافتة

برز لوبيز بوصفه أحد أكثر لاعبي وسط برشلونة فاعلية في الثلث الهجومي، منذ تصعيده إلى الفريق الأول عام 2023، بفضل تحركاته خلف خطوط المنافسين، وقدرته على التسديد بكلتا القدمين، والوصول إلى منطقة الجزاء من الخط الثاني، إلى جانب مساهمته في الضغط واستعادة الكرة.

وكان المدرب السابق لبرشلونة تشافي هيرنانديز من أوائل الذين أشادوا بإمكاناته، عقب تألقه أمام ريال مدريد خلال الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة عام 2023، عندما سجل هدفا وصنع آخر في الفوز بثلاثية نظيفة.

وأشاد تشافي آنذاك بموهبة اللاعب وقدرته على صناعة الفرص والتسديد من خارج منطقة الجزاء بكلتا القدمين، فضلا عن شخصيته رغم صغر سنه.

وتواصل تطور لوبيز تحت قيادة فليك، الذي وصفه بأنه "لاعب مميز" عقب تألقه أمام فالنسيا في كانون الثاني 2025، مشيرا إلى حيويته وقدرته على التأثير في مجريات المباراة.

وجدد المدرب الألماني إشادته به عقب تسجيله ثلاثة أهداف أمام أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا، في تشرين الأول 2025، مشيرا إلى امتلاكه القدرة على التسجيل والسرعة والحركة المستمرة، ووصف أداءه في تلك المواجهة بأنه "استثنائي".

وتظهر أرقامه التهديفية تطور مساهمته الهجومية، إذ سجل 11 هدفا خلال 42 مباراة في موسم 2023-2024، ثم أحرز 8 أهداف في 46 مباراة خلال الموسم التالي، قبل أن يرفع رصيده إلى 13 هدفا في 48 مباراة بموسم 2025-2026.

وواصل اللاعب الإسباني مساهماته الهجومية خلال الموسم الحالي، مسجلا 5 أهداف ومقدما 4 تمريرات حاسمة في 12 مباراة بمختلف المسابقات، لترتفع حصيلته مع الفريق الأول إلى 37 هدفا في 148 مباراة رسمية، حتى 25 تشرين الأول الجاري.

ويجيد لوبيز اللعب في أكثر من مركز هجومي، سواء خلف المهاجم أو في وسط الملعب المتقدم أو على الطرف الأيسر، ما يمنح الجهاز الفني مرونة في توظيفه ضمن منظومات تكتيكية مختلفة.

وعلى الصعيد الدولي، توج مع منتخب إسبانيا بلقب كأس أوروبا 2024 والميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، التي أنهى منافسات كرة القدم للرجال فيها هدافا برصيد 6 أهداف.