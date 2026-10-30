خبرني - شهد الوسط الفني في مصر خلال الساعات الماضية أزمة حادة وتصعيداً كلامياً غير مسبوق، إثر انتقادات لاذعة وجهتها الفنانة والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم لبعض الفنانات بسبب إطلالاتهن في مهرجان الجونة السينمائي.

وقوبلت انتقادات نجوى إبراهيم بموجة غضب عارمة قادها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي وصف التصريحات بـ"المهينة" وطالبها بالاعتذار الفوري.

بدأت تفاصيل الأزمة عندما أبدت نجوى إبراهيم، خلال برنامجها الإذاعي الشهير، استياءها الشديد من مظاهر بعض الفنانات في المناسبات الرسمية والأعمال الفنية، مستنكرة الطريقة التي يظهرن بها ومتسائلة بالقول "لماذا أصبح مظهر بعض الفنانات في الدراما التلفزيونية والمهرجانات السينمائية بهذه الطريقة؟".



ضجر واستياء الفنانات

وشددت الإعلامية القديرة على ضرورة مراعاة طبيعة المكان والمناسبة، مؤكدة أنه ليس من المنطقي أن ترتدي الفنانة ملابس البحر "المايوه" على الشاطئ ثم تتوجه بنفس الملابس إلى موقع العمل، موجهة نصيحة للفنانات بضرورة التمسك بقناعاتهن وعدم الانصياع للشروط التي تخالف المبادئ، حتى وإن كان ذلك في إطار أدوار تمثيلية داخل المسلسلات أو الأفلام.

وتسببت هذه التصريحات في حالة من الضجر والاستياء بين عدد كبير من الفنانات، مما دفع نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، للتصدي للأزمة وتولي رد الاعتبار.

وأجرى زكي مداخلة هاتفية مع نجوى إبراهيم خلال برنامجها، متمسكاً بحق الرد.

وأكد خلال المداخلة وجود حالة غضب عارمة بين النجمات، مشيراً إلى أن عدم تحديد نجوى إبراهيم لأسماء بعينها جعل الإهانة تطال الجميع، واعتبر تصريحاتها مساساً بكرامة فنانات مصر، معرباً عن دهشته من صدور مثل هذا الكلام من قامة بحجمها تحمل عضوية نقابة المهن التمثيلية و"كان الأولى بها دعم أبناء مهنتها".

إهانة طالت الجميع

ورغم السجال المحتدم، أوضح الدكتور أشرف زكي أنه يكن كل الاحترام والتقدير للتاريخ الفني والإعلامي الحافل للفنانة نجوى إبراهيم، وثمّن مسيرتها الطويلة في خدمة المشهد الفني، مؤكداً أن النقابة لن تتخذ أي إجراءات عقابية أو تصعيدية ضدها، وسوف تكتفي بممارسة "حق الرد" وتوضيح الموقف مراعاةً لمكانتها الكبيرة.

تُعد الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم، وهي من مواليد عام 1946، إحدى أبرز القمم الإعلامية والفنية في مصر، حيث قدمت عشرات البرامج الناجحة على شاشة التلفزيون المصري، إلى جانب مسيرة سينمائية حافلة شاركت خلالها في 12 فيلماً بالسينما المصرية، أبرزها "الرصاصة لاتزال في جيبي"، و"الأرض"، و"السادة المرتشون ".