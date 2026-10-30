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  • الأردن يحصد المركز الأول عربيا في فئة أفضل مشرف في مبادرة تحدي القراءة العربي

الأردن يحصد المركز الأول عربيا في فئة أفضل مشرف في مبادرة تحدي القراءة العربي

  • 30 أكتوبر 2026
  • 10:44
الأردن يحصد المركز الأول عربيا في فئة أفضل مشرف في مبادرة تحدي القراءة العربي

خبرني - حقق الأردن إنجازا عربيا جديدا بحصولها على المركز الأول في فئة أفضل مشرف ضمن الموسم العاشر من مبادرة تحدي القراءة العربي، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم في إمارة دبي.

وفاز الأستاذ فخري محمود مياس من مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا بهذا المركز، تقديرا لجهوده المتميزة في دعم المبادرة وتعزيز ثقافة القراءة لدى الطلبة.

وبحسب بيان صادر عن  وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية فإن هذا الإنجاز يأتي تأكيدا لما يحققه القطاع التربوي من حضور متميز في المحافل العربية، وانعكاسا لجهود القائمين على هذه المبادرة ودورهم في ترسيخ القراءة بوصفها ركيزة أساسية في بناء المعرفة وتنمية مهارات الطلبة وتوسيع آفاقهم الفكرية.

وأشار البيان إلى أن مديرية النشاطات التربوية في الوزارة تواصل دعمها لمبادرة تحدي القراءة العربي، باعتبارها إحدى المبادرات المدرجة ضمن خطتها السنوية، انطلاقا من إيمانها بأهمية الأنشطة التربوية الهادفة في تنمية الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطلبة، وتحفيزهم على القراءة والإبداع، وتعزيز مشاركتهم في المبادرات الوطنية والعربية التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومتمكن من أدوات المعرفة.

ويجسد هذا الفوز ثمرة للجهود التربوية المتكاملة، ويعزز حضور الأردن المشرف في المبادرات العربية الرائدة، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وترسيخ ثقافة التميز والإبداع في الميدان التربوي.

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