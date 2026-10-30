الاتحاد الإفريقي يؤكد العودة إلى إقامة كأس أمم إفريقيا كل عامين

خبرني - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الجمعة، أن لجنته التنفيذية قررت "بالإجماع" العودة إلى تنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية كل عامين، بعدما كان قد اتخذ قرارا سابقا بإقامة البطولة مرة كل 4 سنوات.

وكان رئيس الاتحاد الإفريقي، باتريس موتسيبي، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أن الهيئة القارية ستعيد النظر في القرار الذي اتُخذ العام الماضي، والقاضي بتحويل البطولة إلى نظام الدورة الرباعية.

وأوضح موتسيبي، في بيان صادر عن الاتحاد، أن هذا التوجه جاء نتيجة المخاوف من طول الفترة الزمنية التي قد يستغرقها إطلاق المسابقة الإفريقية الجديدة المقترحة، "دوري الأمم الإفريقية"، التي صُممت لتكون شبيهة بالبطولة الحالية لكأس الأمم الإفريقية، على أن تُقام بدورها كل عامين.

وأضاف أن الاتحاد كان قلقا من الفترة اللازمة قبل أن تتمكن هذه المسابقة الجديدة من توفير مساهمات مالية كبيرة وعوائد ضرورية لتطوير كرة القدم الإفريقية، بما يتيح جعل مسابقات الاتحاد القاري قادرة على المنافسة عالميا وتحقيق الاستقلال المالي.

وبموجب القرار الجديد، ستُقام النسخة المقبلة من كأس الأمم عام 2027، كما هو مقرر، في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا، على أن تُنظم النسخ التالية أعوام 2028 و2031 و2033.

وأوضح موتسيبي أن الفاصل الزمني الممتد لثلاث سنوات بين نسختي 2028 و2031 يأتي تفاديا لتزامن إقامة كأس الأمم الإفريقية مع نهائيات كأس العالم عام 2030.

ولا يزال مصير لقب كأس إفريقيا 2025 غير محسوم، بعدما تُوّج المنتخب السنغالي على أرض الملعب في 18 كانون الثاني الماضي بالرباط، إثر فوزه على نظيره المغربي 1-0، في مباراة شهدت أحداثا فوضوية في دقائقها الأخيرة، بعدما غادر عدد كبير من لاعبي السنغال أرض الملعب احتجاجا على القرارات التحكيمية.

ولكن لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عادت ومنحت الفوز للمنتخب المغربي إداريا، قبل أن تتقدم الجامعة السنغالية لكرة القدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) التي يُنتظر أن تصدر قرارها "في أواخر تشرين الثاني".