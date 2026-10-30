إصابة مدنيين في اشتباكات بين مجموعات خارجة عن القانون في السويداء

خبرني - اندلعت اشتباكات عنيفة -أمس الخميس- بين مجموعات خارجة عن القانون في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وأسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المجموعات وبين المدنيين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت الوكالة عن مديرية إعلام السويداء أن المعلومات الأولية تؤكد امتداد الاشتباكات من حي المقوس شرقي المدينة إلى سوق السويداء وحي المشورب، مشيرة إلى تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.

وأوضحت الوكالة أن الاشتباكات اندلعت إثر خلاف فردي على مركز لبيع الوقود بين أفراد من "آل أبو سرحان" وآخرين من "آل رضوان"، حيث أقدم الطرف الأول على إطلاق النار على شخص من العائلة الثانية واحتجاز سيارته.

اشتباكات في أحياء عدة

وأضافت أن الحادثة تطورت لاحقا إلى اشتباكات مسلحة عنيفة امتدت إلى أحياء عدة، وتسببت في إصابة محام ومدنيين آخرين.

وفي السياق، ذكر التلفزيون السوري أن مجموعات خارجة عن القانون في السويداء "اعتدت على نقاط لقوى الأمن بقذائف الهاون في محوريْ المجدل وتل حديد غربي المحافظة".

والثلاثاء الماضي، استهدفت المجموعات الخارجة عن القانون -وتُعرف في السويداء بالحرس الوطني- نقاطا تابعة لقوى الأمن الداخلي عبر طائرات مسيّرة محمّلة بقنابل متفجرة، كما منعت تلك المجموعات أطقما إدارية وموظفين من الوصول إلى المبنى الإداري للمحافظة في الصورة الصغرى، بحسب مديرية إعلام السويداء.

وتتبنى مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في السويداء نهجا معاديا لدمشق، ويقود هذا التوجه الزعيم الروحي لطائفة الدروز الشيخ حكمت الهجري الذي يدعو إلى الانفصال عن سوريا، معتبرا أن دروز السويداء "جزء لا يتجزأ من إسرائيل".

وتشهد السويداء -منذ يوليو/تموز 2025- وقفا لإطلاق النار، إثر حملة عسكرية بدأت بعد مواجهات دامية في المحافظة بين مسلحين دروز ومقاتلين من عشائر البدو.

ووثقت لجنة تحقيق رسمية شكلتها السلطات السورية مقتل 1760 شخصا على الأقل خلال تلك الأحداث، بحسب تقرير عرضته في مارس/آذار الماضي.