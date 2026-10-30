حكام أردنيون يديرون مباريات في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة و2

خبرني - تشارك طواقم تحكيم أردنية في إدارة عدد من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، خلال الفترة المقبلة.

و أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم إدارة مباراة الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي إلى الحكم الأردني أدهم مخادمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة .

ويستضيف ملعب المملكة أرينا في الرياض المواجهة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، إذ يعاون مخادمة كل من محمد الخلف مساعد أول، وأحمد الرويلي مساعد ثاني ، فيما يتولى التايلاندي سونغكران بونميكيارت مهمة الحكم الرابع ، كما أسندت اللجنة مهمة حكم الفيديو المساعد إلى التايلاندي سيفاكورن بو أودوم.

كما يقود الحكم الدولي محمود السوالمة ، لقاء كوتشينغ سيتي وغانفوون ، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

ويشارك الحكم الأردني أحمد راضي حكماً رابعاً في لقاء الكويت الكويتي و ناساف الاوزبكي ، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وكما يشارك الحكم الأردني مروان السماعيل حكماً رابعاً في لقاء الجزيرة الاماراتي والمحرق البحريني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وتأتي هذه المشاركات في إطار الحضور الأردني في منظومة التحكيم الآسيوي، من خلال إسناد مهام تحكيمية للحكام الأردنيين في البطولات القارية.