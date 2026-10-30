تقارير إسرائيلية: واشنطن تنقل 10 طائرات لإسرائيل استعدادا للهجوم على إيران

خبرني - كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، عن تحركات عسكرية أمريكية شملت نقل 10 طائرات شحن إلى قواعد جوية إسرائيلية في النقب وسط حديث عن احتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران.

ولم يصدر تأكيد أمريكي للمعلومات التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، كما لم تتضح طبيعة الحمولة التي نقلتها الطائرات أو ما إذا كانت واشنطن قد اتخذت قرارا بشن هجوم على إيران.



وقالت هيئة البث إن "الولايات المتحدة نقلت 10 طائرات شحن عسكرية إلى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي في منطقة النقب"، مضيفة أن الطائرات الأمريكية هبطت في قاعدتي "عوفدا" و"نفاتيم".

وبحسب التقرير، انطلقت الطائرات من قاعدة "فورت بليس" بولاية تكساس الأمريكية، التي تضم أحد أكبر مراكز الجيش الأمريكي المتخصصة في الدفاع الجوي، بما يشمل الصواريخ الاعتراضية وبطاريات الدفاع الجوي، وفق الهيئة.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان بشكل وثيق، ورغم عدم اتخاذ قرار بعد بهذا الشأن، فإن الأمريكيين وإسرائيل يستعدون لأي قرار يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

وخلال الأسبوع الجاري، تحدثت هيئة البث، في تقارير سابقة، عن تحذيرات أمريكية لدول خليجية من احتمال اندلاع "حرب قصيرة ومحددة الأهداف ضد إيران".



تعزيزات عسكرية

ووفق ما ادعت الهيئة، نقل الجيش الأمريكي منظومة صواريخ "باتريوت" من ولاية تكساس لتعزيز دفاعاته الجوية في منطقة الخليج.

كما تحدثت عن إصدار تعليمات لجنود أمريكيين في قواعد بالمنطقة بالمغادرة، تحسبا لتصعيد عسكري محتمل.

وأضافت أن القوات الأمريكية تعمل على تجديد مخزوناتها من الأسلحة، وسط توقعات بوصول حاملة طائرات ووحدة إضافية من مشاة البحرية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبحسب التقرير، ستنضم التعزيزات المحتملة إلى نحو 20 سفينة حربية أمريكية تعمل بالفعل في الشرق الأوسط.



على صعيد متصل، نقلت صحيفة معاريف عن بيانات جمعها معهد أبحاث الأمن القومي أن الولايات المتحدة نشرت بالفعل في حاملتي طائرات في بحر العرب رفقة 12 مدمرة وسفن حربية أخرى.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) براد كوبر، أطلع الرئيس الأمريكي على خيارات لشن هجمات محتملة على إيران.

واعتبرت الصحيفة أن ذلك "قد يكون مؤشرا على اقتراب الولايات المتحدة من شن هجمات عسكرية كبيرة".

من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس ميرفي إنه تلقى، إلى جانب مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، إحاطة بشأن الخطط المحتملة لشن هجمات على إيران، واصفًا تلك الخطط بأنها "جنونية".

وأضاف ميرفي، في تدوينة: "سيؤدي ذلك إلى تصعيد مدمر للتوتر، ومن المرجح أن يتسبب في انهيار التزامنا بسيادة القانون".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، التي ردت باستهداف إسرائيل وأهداف أمريكية في المنطقة والبنى التحتية لدول الجوار، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل/ نيسان الماضي.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.