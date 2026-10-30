وسطاء قطريون يعودون إلى طهران سعيا لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

خبرني - قال مسؤول مطلع، إن الوسطاء القطريين عادوا إلى طهران الجمعة في إطار المساعي للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف المسؤول أن محادثات الوساطة تجري بالتنسيق مع واشنطن.

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال، الخميس، إنّ طهران أبلغت شروطها إلى الوسطاء مرارا وبوضوح، وإنه لا يمكن إحراز تقدم إلا إذا تمت تلبية شروطها السبعة.

وأضاف "سياسة العصا والجزرة لن تجد نفعا مع إيران".



وأفاد الإعلام الإيراني بأن طهران تلقت رسالة من نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس لكنها لم ترد عليها بعد، وذلك في ظل جهود تهدف إلى إحياء مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن "إيران تلقت الرسالة لكنها لم ترد عليها بعد"، بينما أوردت وكالة "فارس" تقريرا مماثلا نقلا عن "مصدر مطلع على الأمر".

وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء أن فانس بعث برسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سعيا لإحياء المفاوضات وتجنب توجيه ضربات أميركية جديدة.

وأفادت الصحيفة بأن الرسالة وما تلاها من تواصل بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين، ركزت على وضع إطار محتمل للمفاوضات، بدل الخوض في بنود محددة لاتفاق سلام.

من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن تواصل نائبه جيه.دي فانس مع إيران كان بهدف مساعدة طهران في الحصول على إمدادات طبية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأميرال براد كوبر، وهو قائد القيادة المركزية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، التقى ترامب في البيت الأبيض لعرض خيارات عسكرية بشأن إيران، وذلك نقلا عن مسؤولين أميركيين وآخرين لديهم معرفة مباشرة بالاجتماع.